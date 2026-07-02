Muere tigre de bengala que escapó de refugio en Tepetlaoxtoc... ¿qué pasó en el operativo?

Captura de Kenzo

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó la muerte del tigre de Bengala que escapó de un establecimiento privado en Tepetlaoxtoc, Estado de México. De acuerdo con la dependencia, durante el operativo de captura el ejemplar intentó atacar al personal que participaba en su localización, por lo que los cuerpos de seguridad intervinieron con armas de fuego para contener la agresión.

Así ocurrió el operativo para capturar al tigre de Bengala

El ejemplar fue localizado la mañana de este jueves por personal de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), el Parque Ecológico Zacango, el Parque Zoológico de Moroleón, Protección Civil del Estado de México, la policía municipal y estatal, así como la Profepa.

Las autoridades informaron que, en un primer momento, intentaron sedar al felino mediante dardos tranquilizantes. Sin embargo, tras el incidente registrado durante la captura, el animal resultó herido.

Posteriormente, el tigre, identificado como Kenzo, recibió atención médica por parte de veterinarios de la Cepanaf, del Parque Zoológico de Moroleón y de Reino Animal. Más tarde fue trasladado a las instalaciones de Reino Animal para recibir atención especializada, aunque finalmente murió pese a los esfuerzos del equipo veterinario.

Surgen versiones encontradas sobre la muerte del felino

Inicialmente, la alcaldesa de Tepetlaoxtoc, Diana Lizbeth Morales, aseguró que cuando el ejemplar fue trasladado a un centro de recuperación se encontraba sedado y no presentaba heridas que comprometieran su integridad.

No obstante, el presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, A.C., Ernesto Méndez, sostuvo que el equipo veterinario contratado por la Profepa para la captura del felino, encabezado por los médicos veterinarios Ivonne Casigne y Fernando Marín, carecía de experiencia para realizar este tipo de procedimientos, situación que, afirmó, derivó en la muerte del animal.

Además, señaló que el tigre ya había fallecido cuando autoridades municipales realizaron declaraciones ante medios de comunicación y exhibieron el cuerpo del ejemplar, asegurando que seguía con vida.