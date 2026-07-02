¡ALERTA!: IMSS e ISSSTE confirman retraso en el pago de agosto 2026 para estos pensionados; esta será la nueva fecha de depósito

Oficial: IMSS e ISSSTE confirman retraso en el pago de agosto 2026 para estos pensionados; esta será la nueva fecha de depósito

Quienes reciben una pensión del IMSS o del ISSSTE ya comenzaron a revisar el calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026. Aunque ambos institutos mantienen sus depósitos de forma mensual, este mes habrá una diferencia importante: no todos los pensionados recibirán su dinero en la misma fecha y, para uno de los organismos, el pago llegará con un ligero retraso.

La modificación ya fue confirmada en los calendarios oficiales y responde únicamente a la forma en que está distribuido el inicio del mes, por lo que no se trata de una suspensión ni de un problema con los recursos destinados a las pensiones.

¿Qué pensionados tendrán un retraso en el pago de agosto 2026?

Los pensionados del IMSS serán quienes tendrán que esperar un poco más para disponer de su depósito correspondiente a agosto.

Habitualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza el pago el primer día hábil de cada mes. Sin embargo, en esta ocasión, el 1 y 2 de agosto coinciden con fin de semana, por lo que el depósito se recorrerá al siguiente día hábil.

De esta manera, la pensión del IMSS será depositada el:

• Lunes 3 de agosto de 2026.

Aunque algunos beneficiarios lo perciben como un retraso, en realidad se trata de un ajuste previsto dentro del calendario oficial para respetar los días bancarios hábiles.

El ISSSTE mantendrá su calendario sin cambios

La situación es distinta para quienes cobran una pensión del ISSSTE.

Como ocurre cada mes, este instituto realiza los depósitos de manera anticipada, por lo que el pago correspondiente a agosto estará disponible desde:

• Jueves 30 de julio de 2026.

Esto significa que los jubilados y pensionados del ISSSTE no tendrán que esperar hasta agosto para recibir sus recursos, ya que el dinero llegará antes de que inicie el mes.

¿Por qué cambia la fecha del depósito del IMSS?

El ajuste no obedece a problemas administrativos ni a falta de presupuesto.

El IMSS establece su calendario considerando únicamente los días hábiles bancarios. Cuando el primer día del mes cae en sábado, domingo o en un día de descanso oficial para las instituciones financieras, el depósito se recorre automáticamente al siguiente día laboral.

Por ello, el cambio para agosto ya estaba contemplado desde la publicación del calendario anual de pagos.

Fechas oficiales de pago para agosto 2026

IMSS

Lunes 3 de agosto de 2026.

ISSSTE

Jueves 30 de julio de 2026.

Recomendaciones para pensionados antes del depósito

Si eres beneficiario de cualquiera de estas instituciones, las autoridades recomiendan:

Consultar únicamente los calendarios oficiales .

. Evitar compartir datos bancarios con personas desconocidas.

Esperar el inicio del día de depósito antes de acudir a cajeros o sucursales.

En caso de que el recurso no aparezca una vez concluida la fecha oficial, comunicarse directamente con el instituto correspondiente.

También es importante recordar que este ajuste únicamente modifica la fecha del depósito y no cambia el monto de la pensión, por lo que los beneficiarios recibirán la cantidad que les corresponde conforme a su resolución pensionaria.