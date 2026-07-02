Hay mucho interés en el exterior por seguir invirtiendo en México: Sheinbaum

El sector automotriz nacional confía en que con las revisiones anuales del T-MEC mejoren las condiciones para el mercado exportador (Archivo)

Certidumbre con el T-MEC — Optimista en que el esquema de revisión anual del T-MEC no afectará el impulso de la economía nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este jueves en Palacio Nacional que existe interés de distintos países y empresarios en seguir invirtiendo en México.

Un día después de que el gobierno de Estados Unidos anunció que no ampliará el T-MEC 16 años más y se aplicará un esquema de revisión anual del acuerdo entre los tres socios comerciales que incluye a Canadá, la mandataria señaló que el acuerdo comercial que se mantiene por otros 10 años podría ampliarse a 16 años en cualquier momento.

Sheinbaum rechazó que la decisión de Estados Unidos haya generado incertidumbre entre los inversionistas: “Hay certidumbre, tan hay certidumbre que se está invirtiendo”, afirmó, y apuntó que el escenario más adverso hubiera sido que Washington optara por retirarse del tratado, lo que no ocurrió.

Sheinbaum aclaró que el Tratado comercial de Norteamérica sigue y no cambia por la decisión de Estados Unidos, “no es que ya es a 10 años y se acabó, en cualquier momento se puede también prolongar”, dijo la mandataria al agregar que las revisiones anuales establecidas por Washington responden a una visión de más proteccionismo que impactan al comercio internacional.

La Jefa del Ejecutivo federal se mostró confiada en que estas revisiones anuales entre los tres socios del T-MEC resulten en mejoras que lleven a la reducción o eliminación de aranceles impuestos por la administración de Donald Trump bajo la Sección 232.

En la misma línea, la Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la decisión de EU haya generado incertidumbre entre los inversionistas y subrayó que por el contrario, “hay certidumbre, tan hay certidumbre que se está invirtiendo”, apuntó y refirió que un escenario más adverso hubiera sido si Washington se hubiera retirado del T-MEC, lo que no sucedió.

En lo que respecta a la diversificación comercial, la mandataria aseguró que el acuerdo con la Unión Europea (UE) que recién se actualizó, y el interés por invertir en el país de empresarios extranjeros y gobiernos como Suiza, España, Corea del Sur y Japón, así como empresarios mexicanos, es reflejo de la confianza que hay en el país.

Asimismo, apuntó que en los últimos días ha sostenido encuentros con representantes de esos países y que continúa el interés de empresarios extranjeros y mexicanos por invertir en el país.

La Crónica de Hoy 2026