En operación encubierta en Carolina del Norte aseguran 138 armas que serían enviadas a México

Un total de 138 armas de fuego que serían enviadas a México fueron aseguradas en Carolina del Norte (@USAmbMex)

Tráfico de armas — Derivado de una operación encubierta en Carolina del Norte, en el sur de Estados Unidos, agentes estadounidenses lograron el aseguramiento de un arsenal con 138 armas de fuego, entre ellas dos rifles calibre .50 que serían enviadas a grupos criminales en México, informó el embajador de EU en México, Ronald Johnson.

El diplomático estadounidense informó que estas acciones son parte de las operaciones entre México y EU en el combate a grupos del tráfico de armas, con lo que se evitó que cruzaran la frontera sur estadounidense y fueran entregadas a cárteles mexicanos.

Ronald Johnson destacó a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, que este aseguramiento de armas es resultado de labores de inteligencia y seguimiento de personas que colaboran con grupos criminales a los que surten y venden este tipo de armamento.

El embajador de EU destacó que entre las armas aseguradas se encontraban 138 armas de fuego, entre las que figuran dos rifles calibre .50, un tipo de arma de alto poder que puede perforar vehículos blindados y considerado de uso particularmente peligroso.

En el mismo tenor, el funcionario estadounidense apuntó que derivado de las investigaciones, los traficantes pretendían trasladar el cargamento desde Carolina del Norte hacia México para su comercialización.

“Cada arma asegurada es un arma menos en manos de los delincuentes, haciendo más seguras a nuestras dos naciones”, afirmó.

Autoridades de EU no han informado hasta ahora cuántas personas fueron detenidas en este operativo ni si hay un vínculo directo con algún grupo criminal en México.

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