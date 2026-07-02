Sheinbaum confirma que el T-MEC seguirá vigente hasta 2036; destaca certidumbre

Acuerdo para largo CIUDAD DE MÉXICO, 02JULIO2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, en la que se abordó el tema del T-MEC. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) permanecerá vigente hasta 2036, con revisiones anuales, lo que, aseguró, brinda certidumbre para las inversiones y la economía mexicana. Además, destacó que el Gobierno buscará fortalecer el contenido regional y mejorar las condiciones para el país durante las revisiones del acuerdo.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que el tratado continuará operando durante los próximos 10 años y que, en cualquier momento, los tres países podrán acordar extender su vigencia por otros 16 años.

“Es muy importante, el tratado se mantiene hasta 2036. En cualquier momento los tres gobiernos pueden decir: ‘se prolongan otros 16 años’. En estos 10 años siguientes y las revisiones anuales, son revisiones que tienen que ver con esta visión de los Estados Unidos de mayor proteccionismo. Y nosotros estamos buscando la mejor de las condiciones para nuestro país y poder contribuir para fortalecer el contenido regional y disminuir el contenido que viene de otras partes del mundo. Y hay certidumbre en la inversión”, señaló.

T-MEC dará certeza a la inversión y a la economía, afirma Sheinbaum

La titular del Ejecutivo también sostuvo que el peso mexicano se mantiene fuerte frente al dólar y aseguró que la economía nacional conserva estabilidad, por lo que no existe preocupación por posibles cambios derivados de la postura de Estados Unidos.

“No hubo un cambio. Se esperaba por todos que esa fuera la posición de Estados Unidos y no hay nerviosismo de que vaya a pasar algo con la economía mexicana”, afirmó.

Marcelo Ebrard anticipa nuevas reuniones con Estados Unidos por el T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que una delegación estadounidense visitará México el próximo 20 de julio para continuar las conversaciones relacionadas con el T-MEC.

El funcionario indicó que no se prevén modificaciones sustanciales al acuerdo y que el objetivo del Gobierno mexicano es mantener una relación comercial competitiva con Estados Unidos frente al resto del mundo.

Además, aseguró que la estrategia de la administración de Claudia Sheinbaum frente al gobierno de Donald Trump ha dado resultados positivos.

“La estrategia que está siguiendo la Presidenta Sheinbaum respecto a la administración Trump es una de las más exitosas entre todos los demás países. (…) Podemos tener un optimismo razonable, fundamentado, de que vamos en una dirección correcta”, sostuvo.

Vigencia del T-MEC fortalece la posición comercial de México

Ebrard subrayó que México es uno de los pocos países que mantiene un tratado comercial vigente con Estados Unidos, por lo que la permanencia del T-MEC hasta 2036 y su mecanismo de revisiones periódicas ofrecen mayor certidumbre para las inversiones y el comercio.

El secretario reiteró que el acuerdo representa una ventaja para la economía mexicana y contribuye a fortalecer la confianza de los mercados y de los sectores productivos en el mediano y largo plazo.