Apuros en el Tren Maya: sufre avería en la ruta de Mérida en Cancún; esto pasó

Tren Maya Unidad presenta falla que causa pánico entre pasajeros. (cuartoscuro)

Una unidad del Tren Maya que viajaba hacia Cancún se quedó varado durante las primeras horas de la madrugada este 2 de julio.

¿Qué sucedió con el Tren Maya este 2 de julio?

Un tren que viajaba desde Mérida hacia Cancún, con destino a la estación Cancún-Aeropuerto, se detuvo de manera inesperada en el tramo Leona Vicario-Cancún.

El tren partió de Mérida a las 15:00 horas y tenía como llegada estimada las 20:00 horas. Sin embargo, a causa de la falla, los pasajeros arribaron a su destino pasadas las 2:00 de la madrugada, más de 6 horas después de lo estimado.

¿Por qué se detuvo Tren Maya el 2 de julio?

Se piensa que la pérdida de potencia se debió a una presunta falla eléctrica, pero las autoridades correspondientes continúan investigando el incidente.

Se encontraba a tan sólo 10 kilómetros de llegar a su destino en el aeropuerto de Cancún. No hubo lesionados a causa de la falla y el servicio continuó a través de un operativo de trasbordo. Se movilizó otra unidad lo más rápido posible para evitar un retraso prolongado. La Guardia Nacional, en coordinación con personal perteneciente al Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, supervisó el correcto protocolo del trasbordo.

Algunos de los usuarios compartieron en redes el pánico que vivieron durante la avería, particularmente adultos de la tercera edad, niños y personas que requerían acceder a sus medicamentos.