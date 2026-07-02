“Sarita” vuelve a la vida: rescatistas mexicanos encuentran con vida a una perrita entre los escombros en Venezuela

"Sarita" vuelve a la vida:

Las labores de búsqueda y rescate que realiza el Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare” en Venezuela dejaron una historia de esperanza luego de que personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional lograra rescatar con vida a una perrita que permanecía atrapada entre los escombros de un edificio derrumbado en el municipio de Vargas, estado de La Guaira.

El rescate ocurrió la tarde del 1 de julio, mientras especialistas mexicanos recorrían la zona afectada por los sismos para localizar personas desaparecidas.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo cambió de rumbo cuando un hombre se acercó al personal militar para informar que, mientras buscaba a su hija, escuchó ruidos provenientes del interior de un inmueble colapsado.

Ante ese aviso, un grupo de rescatistas del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional acudió al lugar para inspeccionar la estructura.

Durante la búsqueda, el binomio canófilo integrado por la soldado de la Guardia Nacional Tonantzin Arroyo Sarmiento y la perra rescatista “Kai” detectó la presencia del animal bajo los escombros.

Después de realizar maniobras de corte y remoción de estructuras, el sargento Julio César Castro Díaz consiguió extraer con vida a la perrita.

Su nombre es “Sara”, aunque desde el momento del rescate los integrantes de la brigada comenzaron a llamarla cariñosamente “Sarita”.

Una vez que fue puesta a salvo, la perrita fue entregada a su dueño.

Al reencontrarse con ella, el hombre rompió en llanto y expresó que el rescate le devolvía la esperanza de encontrar también a su hija, quien permanece desaparecida desde el colapso del edificio.

Tras este hallazgo, las brigadas mexicanas continúan trabajando en la misma zona con la expectativa de localizar a más personas que pudieran seguir atrapadas bajo los restos de la construcción.