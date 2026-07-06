Calendario oficial de pagos Pensión Bienestar julio 2026: ¿Qué día depositan? Conoce qué día depositan la Pensión del Bienestar correspondiente a los meses de julio-agosto (@bienestarmx)

Comenzaron los pagos de la Pensión Bienestar 2026 para los adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad, por lo que aquí te compartimos el calendario oficial de pagos para el mes de julio.

De manera bimestral, el Gobierno de México realiza depósitos a miles de beneficiarios que se encuentren inscritos en alguna de las modalidades de la Pensión Bienestar y en este mes se realizará el pago correspondiente a los meses de julio-agosto.

Calendario oficial de depósitos de la Pensión Bienestar: ¿Cuándo cae el pago de julio?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, los pagos de la Pensión Bienestar se realizarán del 6 al 29 de julio de manera calendarizada, según la inicial del primer apellido.

Por lo que el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar de julio quedó distribuido de la siguiente manera:

Letra A: Lunes 6 de julio

Lunes 6 de julio Letra B: Martes 7 de julio

Martes 7 de julio Letra C: Miércoles 8 y jueves 9 de julio

Miércoles 8 y jueves 9 de julio Letras D, E, F: Viernes 10 de julio

Viernes 10 de julio Letra G: Lunes 13 y martes 14 de julio

Lunes 13 y martes 14 de julio Letras H, I, J, K: Miércoles 15 de julio

Miércoles 15 de julio Letra L: Jueves 16 de julio

Jueves 16 de julio Letra M: Viernes 17 y lunes 20 de julio

Viernes 17 y lunes 20 de julio Letras N, Ñ, O: Martes 21 de julio

Martes 21 de julio Letras P, Q: Miércoles 22 de julio

Miércoles 22 de julio Letra R: Jueves 23 y viernes 24 de julio

Jueves 23 y viernes 24 de julio Letra S: Lunes 27 de julio

Lunes 27 de julio Letras T, U, V: Martes 28 de julio

Martes 28 de julio Letras W, X, Y, Z: Miércoles 29 de julio

¿A qué hora depositan la Pensión Bienestar 2026?

Aunque se ha dado a conocer que los depósitos de la Pensión Bienestar 2026 se realizarán del 6 al 29 de julio de manera calendarizada, la Secretaría de Bienestar no ha informado si existe una hora específica en la que este se realiza.

Sin embargo, puedes revisar desde tu celular en la aplicación del Banco del Bienestar tu saldo para conocer el momento en que se te realice el pago de la Pensión Bienestar.

¿De cuánto es el pago de la Pensión del Bienestar de julio y dónde depositan?

Dependiendo de la modalidad de la Pensión Bienestar a la que estés inscrito, el depósito de tu pago será diferente; para quienes pertenecen a la Pensión Mujeres Bienestar el monto que se les deposita es de $3,100 pesos y, en la Pensión Adultos Mayores, el pago es de $6,400 pesos, mientras que en la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es de $3,300.

En el caso de las mujeres, una vez que cumplen los 65 años, pasan a ser beneficiarias de la Pensión Adultos Mayores, recibiendo el aumento correspondiente al de este programa social.

Asimismo, los depósitos de la Pensión del Bienestar se realizan en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que es importante que cuentes con ella si deseas retirar el dinero de tu próximo pago.