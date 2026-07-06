UNAM emprenderá acciones legales contra venta de servicios fraudulentos para sustentar examen de ingreso a licenciatura

Realización de la segunda jornada de aplicación del examen del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 (Universidad Nacional Autónoma de México)

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que emprenderá acciones legales tras la segunda jornada de aplicación del examen del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 en la que se detectaron prácticas de personas y empresas que engañaron a familias y vendieron servicios fraudulentos para sustentar el examen.

El pasado 3 de julio se presentó la denuncia penal correspondiente ante las autoridades competentes para que se investiguen y sancionen las conductas constitutivas de delitos, y así se evite que más familias y aspirantes sean víctimas de estas prácticas.

En esta jornada se presentaron un total de 158 mil 712 aspirantes quienes, en su gran mayoría realizaron su examen sin contratiempo alguno, cuyos resultados serán publicados el próximo 17 de julio.

La institución informó que actuará en todo momento y de manera enérgica contra quien atente contra el debido funcionamiento de las tareas universitarias y reitera su compromiso con la integridad y la honestidad académicas como principios rectores de las tareas de la Institución.