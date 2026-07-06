SEP aplicará evaluaciones periódicas a estudiantes de Secundaria y preparatoria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México informó que todos los estudiantes de secundaria y preparatoria serán evaluados de forma constante para conocer su bienestar emocional.

Estas pruebas se aplicarán a alumnos de secundaria y bachillerato de todo el país, con el objetivo de conocer el bienestar socioemocional que ha ido en aumento entre los jóvenes.

¿En qué consiste la prueba?

Aunque la palabra examen suele generar intriga y estrés, la dependencia ha aclarado que no se trata de una evaluación cuantitativa o que implique alguna calificación que afecte el promedio de los alumnos.

El programa “El ABC de las emociones” es un programa de monitoreo continuo que implementará el gobierno de México, en conjunto con herramientas que ayudarán a conocer los factores de riesgo entre las alumnas y alumnos.

Las instituciones educativas informaron que estos diagnósticos tendrán contenido explícito sobre:

Gestión emocional

Salud mental

Impacto de las redes sociales

Indicadores de riesgo

Atención y acompañamiento emocional

Este programa dotará a las escuelas de insumos para identificar las situaciones que requieren atención oportuna.

Se espera la participación de más de 600 mil docentes expertos en la materia

Esta estrategia implementada por la Secretaría de Educación Pública ayudará de manera directa a más de 6 millones de estudiantes de entre 14 y 18 años y para poder cumplir con este objetivo, se desplegarán a más de 600 mil docentes a nivel nacional, profesionales en la materia que guiarán a los jóvenes.

Durante esta jornada la participación de las madres, padres y tutores será fundamental para el cuidado de la salud mental y las emociones.