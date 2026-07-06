Que Siga la Democracia impugna ante el TEPJF negativa del INE para obtener registro como partido

La organización Que Siga la Democracia presentó un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para revertir la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), que le negó el registro como partido político nacional.

El recurso fue promovido luego de que el Consejo General del INE resolviera no otorgarle el registro durante la sesión en la que también autorizó la creación de los partidos Paz y Somos México rumbo a las elecciones de 2027. La autoridad electoral argumentó que la organización incurrió en diversas irregularidades relacionadas con el origen y manejo de sus recursos, así como en su proceso de afiliación de militantes.

La agrupación rechazó las acusaciones y aseguró que cumplió con todos los requisitos establecidos por la ley para convertirse en partido político nacional. Además, señaló que las observaciones hechas por el INE carecen de sustento suficiente y pidió al Tribunal revisar de manera imparcial el expediente.

Entre los argumentos presentados por Que Siga la Democracia destaca que la decisión del instituto electoral vulnera los derechos político-electorales de las personas que participaron en la conformación de la organización. También sostuvo que las supuestas irregularidades detectadas durante el proceso pueden ser aclaradas y no representan motivos suficientes para negar el registro.

La organización también manifestó que el proceso de revisión estuvo marcado por información presentada de último momento, lo que, a su juicio, impidió ejercer plenamente su derecho de defensa antes de que el Consejo General emitiera la resolución definitiva.

Ahora será la Sala Superior del TEPJF la encargada de analizar la impugnación y determinar si confirma la decisión del INE o, por el contrario, ordena una nueva revisión del caso o concede el registro solicitado.

Que Siga la Democracia fue una de las organizaciones que durante el proceso de constitución realizó asambleas y reunió el número de afiliaciones requerido para aspirar a convertirse en partido político nacional. En semanas previas, el propio Tribunal había rechazado impugnaciones relacionadas con las afiliaciones de diversas organizaciones, lo que permitió que el INE continuara con la etapa final de evaluación de las solicitudes de registro.

Sin embargo, al momento de emitir su resolución, la mayoría de los consejeros del INE concluyó que existían elementos suficientes para negar el registro de la agrupación debido a inconsistencias en materia de financiamiento y en la integración de su padrón de militantes. La decisión generó inconformidad entre sus dirigentes, quienes anunciaron que acudirían a las instancias jurisdiccionales para defender su derecho a participar en la vida política del país.

Con la presentación del recurso, el Tribunal Electoral tendrá la última palabra sobre el futuro de Que Siga la Democracia. Su resolución definirá si la organización puede obtener el registro como partido político nacional y competir en las elecciones federales de 2027 o si queda firme la negativa emitida por el Instituto Nacional Electoral.