¿Se acabó la crisis? Sistema Cutzamala supera el 70% de su capacidad tras intensas lluvias

Cutzamala ¿Llegó el “milagro”? ¿En qué nivel están las presas del Cutzamala tras las intensas lluvias? (Cuartoscuro)

Luego de atravesar una de las etapas más críticas de su historia, el Sistema Cutzamala ha entrado en una fase de mejoría. Las intensas lluvias que han azotado la región que abastece al Valle de México han permitido que los tres embalses que componen esta red muestren un repunte que rompe por completo con el panorama crítico de los ciclos anteriores.

Según los monitoreos de la Conagua, el complejo ya promedia un 70.03 por ciento de su nivel máximo, tomando en cuenta que del correcto funcionamiento de esta infraestructura depende el abasto de la cuarta parte de toda el agua potable que se consume diariamente en el Valle de México.

¿Cómo se distribuye la recuperación en cada uno de los embalses?

El balance emitido por las autoridades hídricas revela que la captación de agua no ha sido homogénea en las presas ubicadas entre el Estado de México y Michoacán. El volumen conjunto asciende a 548,002 millones de metros cúbicos, distribuidos de la siguiente manera:

Valle de Bravo: Se consolida como la presa con el mejor comportamiento, alcanzando un notable 77.60% de llenado.

Se consolida como la presa con el mejor comportamiento, alcanzando un notable de llenado. Villa Victoria: Muestra un avance intermedio al colocarse en el 65.03% de su límite operativo.

Muestra un avance intermedio al colocarse en el de su límite operativo. El Bosque: Aunque se mantiene al fondo en la recuperación del complejo, registra un aceptable 59.86%.

A pesar de estas variaciones regionales, las cifras generales superan con creces el promedio registrado a lo largo del mes de junio, consolidando un arranque de julio sumamente favorable para las reservas del sistema.

¿A qué se debe este repunte en comparación con las cifras anteriores?

La explicación detrás de este aumento en el almacenamiento, se encuentra en las tormentas concentradas directamente en la cuenca alta del río Cutzamala. La humedad acumulada en estas zonas montañosas generó los escurrimientos necesarios para mantener una tendencia al alza constante en los niveles de las presas.

La diferencia es abismal si se contrasta con la realidad inmediata del año pasado: actualmente, el sistema tiene en sus reservas cerca de 130 millones de metros cúbicos adicionales en comparación con el mismo periodo de 2024, dejando atrás el peor momento de la escasez.

¿Es momento de relajar las medidas de ahorro de agua?

A pesar del optimismo que generan estos números, la Conagua fue clara al advertir que la emergencia no ha concluido. Las autoridades enfatizaron que contar con niveles favorables en los embalses no es sinónimo de que la crisis haya sido superada, por lo que los hábitos de consumo eficiente e inteligente deben permanecer entre la población.

La lección dejada por los años previos demuestra que la variabilidad climática y las sequías severas pueden presentarse de forma imprevista, anulando los beneficios de una buena racha de lluvias. Por ello, las recomendaciones de cuidado y racionalización seguirán vigentes para proteger las reservas de cara a los meses de estiaje.