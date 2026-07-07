Certificado de Supervivencia 2026: qué es, quiénes deben tramitarlo y cómo evitar que suspendan el pago de su pensión

Cada año miles de personas buscan información sobre el Certificado de Supervivencia, también conocido como Fe de Vida, debido a la preocupación de que un trámite pendiente pueda afectar el depósito de su pensión.

La buena noticia es que no todos los jubilados y pensionados están obligados a realizarlo. Este requisito está dirigido principalmente a quienes reciben una pensión mexicana, pero residen fuera del país.

El documento permite a las instituciones de seguridad social confirmar que el beneficiario continúa con vida y mantiene vigente su derecho a recibir el apoyo económico correspondiente.

¿Quiénes deben tramitar el Certificado de Supervivencia en 2026?

El trámite está dirigido a jubilados y pensionados mexicanos que viven en el extranjero y reciben recursos de instituciones como:

IMSS

ISSSTE

ISSFAM

Si el beneficiario reside fuera de México, deberá presentarse personalmente en la representación consular mexicana más cercana para acreditar su supervivencia y evitar contratiempos con el pago de su pensión.

¿Qué documentos se necesitan?

Aunque los requisitos pueden variar ligeramente dependiendo de la institución, generalmente se solicita:

Credencial de pensionista (original y copia).

Último talón de pago.

Fotografía reciente tamaño credencial.

En caso de no contar con la credencial de pensionista, una identificación oficial vigente y el número de pensionista.

En el caso de los beneficiarios del ISSFAM, existen reglas particulares y periodos específicos para realizar este procedimiento.

¿Dónde se realiza el trámite?

El Certificado de Supervivencia se tramita de manera presencial en los consulados u oficinas de representación de México ubicadas en el país donde vive el pensionado.

Se trata de un procedimiento gratuito, por lo que ninguna autoridad debe solicitar un pago por emitir esta constancia.

¿Cada cuándo debe presentarse?

En términos generales, la acreditación de supervivencia debe realizarse dos veces al año para mantener vigente el derecho al cobro de la pensión.

Sin embargo, algunos organismos cuentan con calendarios específicos. Por ello, lo más recomendable es verificar directamente con la institución que administra la pensión para conocer las fechas correspondientes.

¿Qué pasa si no realizas el trámite?

No cumplir con este requisito puede tener consecuencias importantes.

Las instituciones de seguridad social pueden suspender temporalmente el pago de la pensión hasta que el beneficiario acredite nuevamente su supervivencia y regularice su situación.

Por ello, quienes viven fuera de México deben mantenerse atentos a los periodos establecidos y reunir con anticipación la documentación necesaria para evitar retrasos en sus depósitos.

Un trámite sencillo que ayuda a proteger las pensiones

Aunque para la mayoría de los pensionados que viven en México este procedimiento ya no forma parte de sus obligaciones habituales, quienes residen en el extranjero sí deben considerarlo como un requisito indispensable.

Mantener vigente el Certificado de Supervivencia permite que las autoridades confirmen la identidad del beneficiario y garantiza que los recursos públicos lleguen a la persona que realmente tiene derecho a recibirlos, evitando interrupciones innecesarias en el pago de la pensión.