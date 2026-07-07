Decomisan una tonelada de cocaína en Michoacán

Decomiso Drogas decomisadas. (SSPC)

Autoridades decomisaron 20 bultos que contenían una sustancia similar a la cocaína, con un peso aproximado de mil 187 kilogramos, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Personal de la Secretaría de Marina inspeccionó contenedores a bordo de la citada embarcación, con el apoyo de binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, y localizaron e identificaron la presunta droga.

Como resultado de estas acciones, se localizaron bultos con posible cocaína, los cuales fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso.

El Gabinete de Seguridad informó que con esta acción se evitó que más de dos millones de dosis, con un valor mayor a los 259 millones de pesos mexicanos, llegaran a las calles.