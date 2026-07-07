Exportaciones de México a EU alcanzan récord histórico en mayo por más de 54 mmdd

México se afianza como principal proveedor de bienes de EU (Archivo)

Exportación récord — México se consolidó en mayo pasado como el principal proveedor de bienes de Estados Unidos, al registrar un récord histórico en exportaciones para cualquier mes por 54 mil 180 millones de dólares, lo que representa un crecimiento anual del 17.5 por ciento, destacó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que cita como base de su información a la Oficina del Censo de la administración de Donald Trump.

Ebrard destacó en un comunicado que “el récord de exportaciones históricas de México a Estados Unidos se explica por la posición preferente que mantiene nuestro país para acceder al mercado estadounidense, la mejor a nivel mundial”.

En el mismo tenor, el titular de Economía resaltó que “el hecho de que en el contexto de mayores aranceles impuestos por Estados Unidos a nivel global, México está rompiendo récords de exportaciones a ese país”.

Marcelo Ebrard califica de históricas las exportaciones de México al vecino país del norte durante mayo (EFE)

La información de Economía resalta que entre junio de 2025 y mayo 2026, las exportaciones de México hacia el vecino país del norte alcanzaron los 558 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 8 por ciento con relación al mismo periodo anterior, mientras que las importaciones de México procedentes de EU fueron por 358 mil 900 millones de dólares, con un 7 por ciento de incremento.

Con base en los datos proporcionados por la Oficina del Censo estadounidense en exportaciones, México se afianza como el mayor socio comercial de Estados Unidos con el 17.5 por ciento, con lo que supera a Canadá, con 11.7 por ciento; Taiwán, con 7.9 por ciento; China, 7.5 por ciento y Vietnam con 7.0 por ciento.

En lo que respecta al periodo entre enero y mayo del 2026, México registró envíos a Estados Unidos por 242 mil 903 millones de dólares, lo que representó un aumento del 10.8 por ciento con relación al mismo periodo del año pasado.

La Crónica de Hoy 2026