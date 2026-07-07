Buscan a Gloria Tayli estudiante de 15 años; desapareció al salir de su escuela en Veracruz (Fiscalía de Veracruz)

A cinco días de la desaparición de la estudiante Gloria Tayli Hernández, en Xalapa Veracruz, familiares piden el apoyo de las autoridades, instituciones educativas y ciudadanía para poder localizarla.

Desde las primeras horas posteriores a su ausencia, la familia presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, la cual activó una Alerta Amber, mientras que la Comisión Estatal de Búsqueda publicó una ficha para dar con su paradero.

¿Cuándo desapareció Gloria Tayli Hernández?

Gloria Tayli, de 15 años, estudiaba en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 13 en Xalapa, Veracruz y desapareció el pasado 2 de julio en esta localidad.

La última vez que se le vio fue entre las 17:00 horas y las 18:00 al terminar su jornada escolar en el CBTis, sin que hasta el momento se conozca su paradero actual.

Previo a su ausencia la joven había reportado diversos episodios de acoso escolar y aunque se realizó un cambio de aula, los familiares consideran que no existió un acompañamiento por parte de las autoridades dentro del plantel.

Hasta el momento la institución educativa no ha emitido ningún comunicado a la comunidad escolar o dado declaraciones públicas sobre la desaparición de la estudiante.

Las autoridades consideran que las primeras horas son determinantes para localizar a una persona desaparecida, por lo que se le recomienda a la sociedad acudir a las instancias correspondientes si se conoce algún tipo de información que pueda ayudar con su localización.

Señas particulares de Gloria Tayli Hernández Mora

#AlertaAmberVer SOLICITA su colaboración en la BÚSQUEDA y LOCALIZACIÓN de la adolescene GLORIA TAYLI HERNÁNDEZ MORA quien cuenta con 13 años de edad @FGE_Veracruz @aamber_ver TELÉFONO 2281682143 EXT 4084 y 4083 #Xalapa #Coatepec pic.twitter.com/M9N5hCwZl3 — Alerta Amber (@aamber_ver) July 3, 2026

Gloria Tayli Hernández es una persona de complexión delgada, cara ovalada, piel blanca, cabello largo y liso, ojos color verde, nariz pequeña, boca mediana y cuenta con una estatura de 1.49 cm.

¿Cómo estaba vestida Gloria Tayli al momento de su desaparición?

Como seña particular la joven cuenta con un pequeño orificio congénito en su oreja derecha, Gloria fue vista por última vez, portando el uniforme escolar de educación física de su escuela, de color guinda con franjas a los costados, playera deportiva y tenis blancos.