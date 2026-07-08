Economía mexicana mantiene tendencia de crecimiento: Hacienda

Édgar Amador Zamora El secretario de Hacienda y Crédito Público, durante su intervención en la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional. (Mario Jasso)

La economía mexicana mantiene una tendencia de crecimiento y alcanzó un nuevo máximo en su nivel de actividad durante abril de 2026. Así lo aseguró el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, al presentar un balance de los principales indicadores económicos durante la Mañanera del Pueblo, donde afirmó que el país conserva un entorno de estabilidad y confianza para la inversión.

El funcionario señaló que uno de los datos más relevantes es la captación de 41 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), cifra que coloca a México entre los diez países con mayor recepción de capitales a nivel mundial.

México se mantiene entre los líderes en inversión extranjera

Amador explicó que, de acuerdo con el más reciente reporte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), México volvió a ubicarse entre las principales economías receptoras de inversión extranjera.

Indicó que este resultado refleja la confianza de los inversionistas en las políticas económicas del gobierno federal, así como en la estabilidad macroeconómica y financiera del país.

Recuperación histórica del salario mínimo

Otro de los indicadores que destacó el secretario fue la evolución del salario mínimo.

Con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señaló que México ocupa el primer lugar entre los países miembros en crecimiento del salario mínimo desde 2018.

Afirmó que este avance se ha traducido en una mayor capacidad adquisitiva para las familias mexicanas.

Desempleo en los niveles más bajos

El secretario de Hacienda también resaltó el comportamiento del mercado laboral.

Explicó que México registra la segunda tasa de desempleo más baja entre los países de la OCDE, únicamente por debajo de Japón.

Añadió que el crecimiento de los salarios ha ocurrido al mismo tiempo que disminuye el desempleo, lo que, dijo, demuestra que ambas variables pueden avanzar de manera conjunta.

Comercio y exportaciones

En materia de comercio exterior, Amador informó que el intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó un monto histórico de 839 mil millones de dólares en los últimos doce meses.

Asimismo, señaló que las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y el resto del mundo sumaron 723 mil millones de dólares, con un crecimiento anualizado de 15.6 por ciento, el nivel más alto registrado hasta ahora.

Inversión vuelve a crecer

El funcionario informó que la inversión aumentó 5.9 por ciento a tasa anual durante abril.

Precisó que este comportamiento estuvo impulsado principalmente por la construcción, que creció 18.5 por ciento, además del avance de 1.3 por ciento en maquinaria y equipo.

También destacó que sectores como la construcción ferroviaria muestran incrementos superiores al 100 por ciento, impulsados por programas de inversión pública.

Consumo y actividad económica mantienen tendencia positiva

El secretario explicó que el consumo privado creció 2.1 por ciento, impulsado por el fortalecimiento del mercado laboral, el incremento en los ingresos de los trabajadores y la estabilidad en variables como el tipo de cambio, las tasas de interés y la inflación.

Al sumar el comportamiento del consumo y la inversión, señaló que el Índice Global de la Actividad Económica registró un crecimiento anual de 2.1 por ciento en abril y alcanzó un nuevo máximo histórico desde el inicio de 2026.

Destacó que, desde enero, la tendencia del indicador ha sido ascendente.

Industria e inflación

Amador indicó que la actividad industrial avanzó 2.1 por ciento durante abril respecto al mes anterior.

Explicó que este desempeño fue impulsado por la construcción, la inversión en infraestructura ferroviaria y el sector energético, alcanzando su nivel más alto desde octubre de 2024.

Finalmente, informó que la inflación descendió a 3.6 por ciento, su nivel más bajo en ocho meses y dentro del rango objetivo establecido por el Banco de México.

Atribuyó este resultado, entre otros factores, a las acciones implementadas por el Gobierno federal para estabilizar los precios de combustibles, jitomate y otros productos, lo que ha permitido contener el impacto inflacionario observado en otras economías del mundo.