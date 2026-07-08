Infonavit entrega viviendas en San Luis Potosí y tendrá 38 mil durante el sexenio

Villas de San Pedro en San Luis Potosí

El programa de vivienda impulsado por el Gobierno de México continúa avanzando. El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, informó que hasta ahora se han entregado 27 mil 200 viviendas en distintas entidades del país, mientras que en San Luis Potosí el objetivo para todo el sexenio es construir 38 mil.

Durante la conferencia matutina realizada en Ciudad Valles, el funcionario encabezó la entrega número 31 del programa, donde 48 familias del fraccionamiento Villas de San Pedro recibieron las llaves de su nuevo hogar. Entre los beneficiarios destacó una madre soltera con tres hijos.

Romero Oropeza explicó que actualmente el Infonavit desarrolla 101 proyectos habitacionales en todo el país.

De ese total, 35 ya concluyeron la entrega del cien por ciento de las viviendas contempladas, mientras que otros 66 continúan en construcción o en proceso de entrega; además, adelantó que durante este mismo mes comenzarán operaciones 14 nuevos desarrollos habitacionales.

El director del Infonavit señaló que el ritmo de construcción y entrega continúa creciendo. Indicó que actualmente el instituto entrega un promedio de 165 viviendas diarias, lo que ha permitido alcanzar las 27 mil 200 casas entregadas a nivel nacional.

San Luis Potosí

En el caso de San Luis Potosí, Romero Oropeza informó que ya fueron contratadas más de 10 mil viviendas. Añadió que en las próximas semanas se incorporarán otras 4 mil, lo que permitirá alcanzar aproximadamente el 35 por ciento de la meta estatal durante este mismo año.

El funcionario destacó que la construcción de las 38 mil viviendas previstas para la entidad representará una inversión superior a los 24 mil millones de pesos. Explicó que esa cantidad equivale aproximadamente a dos años del presupuesto que el estado destina a obra pública.

Romero Oropeza detalló que las casas entregadas cuentan con una superficie de 60 metros cuadrados. Cada vivienda incluye sala, comedor, cocina, baño completo, área de servicio y patio, como parte del modelo habitacional que impulsa el Gobierno Federal para las familias beneficiarias.