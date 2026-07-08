ONU desiga a Leopoldo Maldonado como Relator Especial para la Protección del Derecho a la Libertad de Expresión y Opinión

Leopoldo Maldonado (Article 19)

La Oficina para México y Centroamérica de Article 19 dio a conocer que, Leopoldo Maldonado, actual Director Regional, fue designado como Relator Especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión y Opinión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El organismo indicó que la Relatoría Especial es uno de los principales mecanismos independientes de la ONU para promover y proteger el derecho a la libertad de opinión y de expresión en todo el mundo. Su nombramiento representa también un reconocimiento a la importancia de fortalecer la protección internacional de este derecho fundamental.

Asimismo, la organización afirmó que continuarán con su labor de defensa y promoción de la libertad de expresión y el derecho a la información, impulsando la estrategia global de la organización en colaboración con las demás oficinas y equipos en Asia, África, Europa y las Américas.

Finalmante, Article 19 enfatizó que Leopoldo Maldonado permanecerá como Director Regional al mismo tiempo que se inicia un proceso de transición que encabezará el Consejo Consultivo Regional. En los próximos meses darán a conocer detalles de este proceso y los ajustes institucionales derivados de su designación.

Article 19 reconoció el trabajo colectivo de la organización, la cual aseguró que desde hace casi dos décadas se ha impulsado junto con colegas, periodistas, organizaciones aliadas y comunidades en la región.

La Crónica de Hoy 2026