México alista acciones jurídicas tras muerte de connacional por agente de ICE en Houston

Un agente de ICE asesinó al mexicano Lorenzo Salgado Araujo en un operativo antiinmigrante en Houston (Redes sociales)

Operativo antiinmigrante — Un día después de la muerte de un mexicano a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés), durante un operativo migratorio en Houston, Texas, el Gobierno Federal comunicó que pasarán de las reclamaciones diplomáticas y recurrirá a medidas jurídicas para que se haga justicia.

“Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos”, sentenció la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó este miércoles en Palacio Nacional.

La Jefa del Ejecutivo federal no ocultó su enojo tras conocer que el martes durante un operativo antiinmigrante en el vecino país, un agente del ICE disparó contra el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien fallecido por causa de las heridas de bala. Un portavoz del gobierno de EU señaló que el connacional utilizó su vehículo “como un arma” e intentó atropellar a uno de los agentes, quien disparó en “defensa propia”.

Al respecto, la mandataria dijo que “estamos planteando otras medidas” adicionales a las que ya se presentaron por muertes de otros connacionales que estuvieron bajo custodia del personal migratorio, como la presentación de una audiencia telemática en la CIDH o el envío de quejas diplomáticas a Washington.

Hasta el momento y desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en este segundo mandato, 16 mexicanos han sido asesinados en centros de detención del ICE.

HIJO DE MIGRANTE

Por su parte, Roberto Salgado, uno de los hijos del connacional mexicano que falleció el martes a manos de un agente de ICE, exigió una investigación del hecho y contó que su padre estaba camino al trabajo cuando fue rodeado por agentes federales. “No merecía morir ese día; merecía vivir una vida tranquila como esposo, como padre y como trabajador”, dijo este mexicano en una rueda de prensa en Houston, junto a activistas y legisladores locales.

Según el joven, su padre, quien trabajaba en la construcción, iba camino al trabajo junto con otros tres compañeros cuando su vehículo fue “rodeado” por tres patrullas no identificadas. “Tenía temor por su vida, cuando solo quería llegar al trabajo”, señaló el joven, al agregar que los compañeros que iban con su padre fueron detenidos por los agentes de inmigración.

De acuerdo con el joven, hacia las 8 de la mañana del martes vio un video en Facebook que denunciaba actividad de ICE en el este de Houston, en el que “reconoció la voz” y la camioneta de su padre. Se desplazó hasta esa zona, que estaba acordonada por las autoridades, quienes no le dieron información de lo sucedido.

La Crónica de Hoy 2026