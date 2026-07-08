Víctor Rodríguez Padilla enfrenta audiencia inicial

Víctor Rodríguez Padilla Cuartoscuro (Presidencia)

La audiencia inicial contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, acusado por los presuntos delitos de violencia familiar y violencia vicaria, fue suspendida temporalmente este martes luego de que su defensa argumentó no contar con acceso a la carpeta de investigación.

La jueza especializada de Control, Adriana Correa Ortiz, ordenó un receso de 30 minutos para que los abogados del imputado recibieran una copia del expediente y pudieran revisar su contenido antes de continuar con la diligencia, correspondiente a la causa penal JC/1160/2026.

Sin embargo, el Ministerio Público de Morelos se opuso a la petición al señalar que carecía de fundamentos suficientes. La jueza coincidió con ese criterio y resolvió que las audiencias permanecerán abiertas al público, aunque prohibió difundir los nombres completos de las víctimas y la toma de fotografías durante el desarrollo del proceso.

Previo al inicio de la diligencia, el abogado defensor, Víctor Manuel Solís Huitrón, exigió respetar la vida privada de su cliente y sostuvo que las redes sociales y algunos medios de comunicación “lo están sentenciando sin un juicio previo”. Además, afirmó que los delitos imputados no requieren de prisión preventiva oficiosa.

La Crónica de Hoy 2026