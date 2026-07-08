Mundial de Futbol deja hasta el momento derrama económica de 50 mmdp al sector comercio; esperan llegar a 65 mmdp al final

Ganancias Los Fan Fest y puntos para ver el Mundial han sido fundamentales para la generación de ganancias comerciales (Isaac Esquivel/EFE)

El Mundial de Futbol ha dejado hasta el juego de México contra Inglaterra, una derrama económica de alrededor de 50 mil millones de pesos, para el sector comercio, servicios y turismo del país aunque el “el balón sigue en la cancha” y impacto esperado podría ser superior a los 65,000 millones de pesos al cierre del evento deportivo.

Así lo aseveró el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre quien explicó que al sacar el Mundial de los estadios y llevarlo a espacios públicos, como los llamados “Fan fest”, se generó una derrama adicional estimada en 2,000 millones de pesos, beneficiando a pequeños comercios, restaurantes y servicios de transporte en los alrededores de estas zonas.

En conferencia de prensa virtual, el presidente de la Concanaco refirió que una de las estrategias más efectivas para dinamizar la economía local fue la implementación de los Fan Fest.

El dirigente empresarial afirmó que los turistas extranjeros presentes en los partidos del Mundial en las ciudades sedes como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ahora viajan a otros destinos turísticos del país, que sumara a la derrama final contabilizando hospedaje y consumo.

Sostuvo que los visitantes no solo se quedaron por periodos más largos —con estancias promedio de hasta 16 noches y algunos extendiéndose de dos a cuatro semanas—, sino que mostraron una tendencia a recorrer distintas regiones del país.

El 62% de los viajeros planeó visitar al menos tres ciudades distintas, y el gasto promedio por visitante creció un 20% en comparación con periodos vacacionales previos

Aunque la Ciudad de México, Guadalajara y Nuevo León concentraron la mayor parte de la actividad por su rol como ciudades anfitrionas, el beneficio económico se extendió a lo largo de todo el territorio nacional.

La cadena de valor, que incluye a proveedores, transportistas, comercios y prestadores de servicios turísticos, ha sido clave para que el impacto no se limitara a las grandes empresas, sino que alcanzara a miles de negocios familiares.

Las estimaciones indican que las familias mexicanas aumentaron en un 10% su gasto en alimentos, bebidas y productos de convivencia durante los partidos de la selección nacional. Al sumar el consumo promedio a nivel nacional, la cifra alcanza los 15,475 millones de pesos, demostrando que el entusiasmo mundialista permeó en comunidades más allá de las sedes oficiales.