Se reducen de 54 a 14 asuntos pendientes con EE.UU en negociaciones del T-MEC: Informe entregado a la Permanente

La secretaria de Economía que lidera, Marcelo Ebrard envió un informe al Congreso para explicar el proceso de revisión del T-MEC luego que EE.UU rechazó renovarlo de manera automática por 16 años (Agencia EFE)

Luego de que Estados Unidos decidió no renovar el T-MEC y activar su revisión cada año, el gobierno federal entregó un informe al Congreso de la Unión sobre este proceso de revisión entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) donde advierte que ese acuerdo comercial ha entrado en una etapa clave, al reducirse de 54 a 14 los asuntos pendientes en las negociaciones con Estados Unidos.

Ello mientras ambas naciones celebrarán una nueva ronda de trabajo el próximo 20 de julio para avanzar en los temas aún abiertos.

El Informe sobre el estado que guarda el proceso de revisión del acuerdo comercial que fue enviado por la Secretaría de Economía a la Comisión Permanente, justifica que las medidas arancelarias impulsadas por Washington en los últimos meses han afectado la operación de la mayoría de sus tratados comerciales.

Ubica la revisión del tratado dentro de un contexto internacional marcado por la reconfiguración del comercio global y los cambios en la política comercial estadounidense.

Sin embargo, considera que el T-MEC mantiene una posición privilegiada debido a las reglas de origen y a las ventajas competitivas que ofrece para el comercio regional.

En cuanto a la relación con Canadá, la Secretaría de Economía señala que existe una agenda positiva y un plan de acción conjunto aprobado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney, orientado a fortalecer el comercio bilateral, las misiones comerciales y los flujos de inversión.

El gobierno federal sostiene que México llega a esta revisión desde una posición favorable al consolidarse como el principal socio comercial de Estados Unidos, no obstante Estados Unidos expresó su rechazo a renovar ese acuerdo por otros 16 años de manera automática bajo las condiciones actuales, por lo que solicitó abrir un proceso formal de revisión anual.

En el documento se señala que la siguiente reunión bilateral del 20 de julio tendrá como objetivo definir los próximos pasos de la revisión del tratado, atender los asuntos considerados prioritarios por ambas partes y comunicar los avances una vez concluido el encuentro.

Explica que los temas planteados por Estados Unidos se concentran en la pérdida de empleos manufactureros, la dependencia de cadenas de suministro de terceros países, el déficit comercial, las reglas de origen y la seguridad económica.

No obstante, el gobierno mexicano sostiene que dichas preocupaciones pueden resolverse mediante una estrategia regional que fortalezca la producción en América del Norte y reduzca la dependencia de importaciones provenientes de Asia.

Como parte de su posición negociadora, México presentó trece puntos que reflejan sus principales preocupaciones comerciales, entre ellas los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo la Sección 232 a industrias estratégicas, particularmente en los sectores del acero, aluminio y automotriz.

El objetivo de la administración federal es que estos gravámenes sean eliminados entre los socios del tratado para fortalecer la competitividad regional y generar mayor certidumbre para las inversiones.

Asimismo, el informe destaca que México buscará impulsar inversiones en sectores considerados estratégicos, como semiconductores, medicamentos, cómputo y electrónica, con la finalidad de incrementar la capacidad productiva de América del Norte, disminuir dependencias externas de insumos críticos y fortalecer la competitividad de la región frente a otros bloques económicos.

El documento recuerda que el pasado 1 de julio comenzó formalmente el proceso de revisión previsto en el artículo 34.7 del T-MEC, durante la quinta reunión de la Comisión de Libre Comercio.

En ese encuentro, México y Canadá expresaron su respaldo a extender la vigencia del tratado por un periodo adicional de 16 años; sin embargo, Estados Unidos manifestó que el acuerdo no debe renovarse automáticamente bajo las condiciones actuales, por lo que solicitó abrir un proceso formal de revisión.

El l gobierno mexicano asegura que ambas naciones mantendrán una agenda de trabajo conjunta y afirma que durante las negociaciones se protegerá la soberanía nacional, al tiempo que el T-MEC continuará siendo el principal marco de integración económica entre ambos países.

El informe también ubica la revisión del tratado dentro de un contexto internacional marcado por la reconfiguración del comercio global y los cambios en la política comercial estadounidense.

Según el documento, las medidas arancelarias impulsadas por Washington en los últimos meses han afectado la operación de la mayoría de sus tratados comerciales, aunque el T-MEC mantiene una posición privilegiada debido a las reglas de origen y a las ventajas competitivas que ofrece para el comercio regional.

En cuanto a la relación con Canadá, la Secretaría de Economía señala que existe una agenda positiva y un plan de acción conjunto aprobado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney, orientado a fortalecer el comercio bilateral, las misiones comerciales y los flujos de inversión.

El gobierno federal sostiene que México llega a esta revisión desde una posición favorable al consolidarse como el principal socio comercial de Estados Unidos.

El informe señala que durante los últimos 12 meses las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense superaron los 550 mil millones de dólares y que, en abril de 2026, crecieron 21 por ciento a tasa anual, lo que permitió al país alcanzar una participación de 17 por ciento en las importaciones estadounidenses.

Con estos resultados, concluye el documento, la revisión del T-MEC representa una oportunidad para consolidar las ventajas competitivas de México, fortalecer la integración económica de América del Norte y preservar el marco jurídico que sustenta una de las regiones comerciales más dinámicas del mundo.