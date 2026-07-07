INAPAM 2026 Principales tiendas que tienen descuentos con la credencial para adultos mayores

Las personas adultas mayores que cuentan con su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden obtener diversos beneficios que pueden contribuir a su economía diaria.

El objetivo de la credencial de INAPAM es procurar el desarrollo integral de los adultos mayores, a través de oportunidades de empleo, retribuciones económicas y también ayuda a mejorar la calidad de vida.

¿Cuáles son las principales tiendas en México que otorgan descuentos con la identificación del INAPAM?

Estos beneficios se hacen válidos mediante la presentación de este documento. Algunos establecimientos que brindan algunas rebajas a este sector de la población son:

Walmart

Bodega Aurrera

Sam’s Club

Estas tiendas ofrecen un 7% de rebaja en medicamentos del día 1 al 7 de cada mes y un 5% el resto de los días.

Soriana, ofrece 10% de descuento en departamentos seleccionados, cuando el pago se realiza directamente en caja.

Los departamentos de alimentos y farmacia de Chedraui tienen un 5% de rebaja presentando la credencial del INAPAM.

La Comer y Fresko tienen una bonificación del 10% en sus compras y 5% adicional en el departamento de farmacia.

Al presentar la identificación del INAPAM en Suburbia, la tienda aplica una bonificación especial.

Estafeta Mexicana también otorga un 15% de ahorro a los beneficiarios.

¿En qué otros servicios se obtiene un descuento con la credencial del INAPAM?

Los titulares de la identificación del INAPAM, también podrán recibir descuentos en servicios de:

Transporte

Actividades culturales

Asesorías legales

Educación

Predial y agua

Este beneficio también coordina, promueve, apoya, fomenta y evalúa las acciones públicas y programas que se derivan de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Puedes consultar una lista con establecimientos que ofrecen descuentos con la tarjeta del INAPAM

Asimismo, todos los beneficiarios podrán consultar a través de un directorio emitido por el Instituto todos los establecimientos participantes por estado, el cual podrán revisar en su sitio oficial.