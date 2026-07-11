Plataforma gratuita ofrece apoyo a familias de personas con adicciones

Plataformas de ayuda

Pensando en quienes atraviesan esta situación, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) mantiene disponible la plataforma digital “Ayuda para familiares”, un espacio gratuito que ofrece orientación y acompañamiento las 24 horas del día a través del sitio

La responsable del programa, Marcela Alejandra Tiburcio Sainz, explicó que esta herramienta fue diseñada para brindar un entorno seguro y confidencial donde las personas puedan resolver dudas, obtener información y reflexionar sobre las dificultades que implica convivir con un familiar que presenta problemas relacionados con el consumo de sustancias.

Desde su puesta en marcha en México, en 2016, el programa ha acompañado a cerca de 2 mil 500 familiares de consumidores de alcohol y otras drogas, con el objetivo de atender una necesidad que, en muchas ocasiones, permanece invisibilizada.

La especialista señaló que el proyecto parte de la idea de que las familias también necesitan apoyo, ya que suelen enfrentar consecuencias emocionales importantes derivadas de esta problemática. Por ello, la plataforma ofrece herramientas para comprender mejor la situación, identificar distintas alternativas de acción y fortalecer la capacidad para tomar decisiones ante momentos difíciles.

Además de la orientación especializada, el sistema permite que las personas compartan experiencias con otras familias que han vivido situaciones similares, favoreciendo el intercambio de aprendizajes, el apoyo mutuo y la creación de redes de acompañamiento.

Entre los recursos disponibles se encuentran ejercicios para analizar distintas formas de enfrentar el problema, identificar ventajas y desventajas de las decisiones que se toman, reconocer redes de apoyo y acceder a información que ayude a elegir las acciones más convenientes para el bienestar familiar.

Tiburcio Sainz explicó que la plataforma está basada en una intervención desarrollada mediante investigación y organizada en cinco pasos. El primero invita a identificar cómo ha impactado el consumo de un familiar en la vida cotidiana; el segundo ofrece información sobre las adicciones y sus efectos; el tercero aborda distintas maneras de enfrentar la situación; el cuarto orienta sobre la búsqueda de ayuda y, finalmente, el quinto permite valorar si es necesario recurrir a otro tipo de atención especializada.

La responsable del programa detalló que este modelo surgió a partir de entrevistas realizadas a familiares de personas con adicciones, investigación que permitió identificar que esta experiencia puede generar problemas como depresión, ansiedad y estrés.

Añadió que muchas familias viven este tipo de situaciones en silencio debido al estigma que todavía rodea a las adicciones. En muchos casos, prefieren no hablar del tema fuera de su círculo cercano, lo que dificulta que busquen apoyo oportunamente.

“Este programa es muy importante porque las familias suelen enfrentar esta problemática en silencio y aislamiento, debido al estigma que aún existe en torno a las adicciones. Con frecuencia consideran que nadie fuera de su círculo cercano debe enterarse de la situación, lo que dificulta que busquen apoyo. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las personas no sabe cómo afrontar este tipo de circunstancias”, señaló la especialista.

Con esta plataforma, el Instituto Nacional de Psiquiatría busca acercar información y acompañamiento a quienes enfrentan este tipo de situaciones, facilitando el acceso gratuito a orientación profesional desde cualquier lugar y en cualquier momento.