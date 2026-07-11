Supervisan operaciones de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, supervisó este sábado las labores de localización que se realizan desde el puesto de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, estrategia que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana.

A través de sus redes sociales, la funcionaria destacó que este esfuerzo se desarrolla de manera coordinada entre la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

Rodríguez señaló que el objetivo es fortalecer las acciones de búsqueda y localización de personas mediante el trabajo conjunto de las instituciones responsables, con atención permanente y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

La funcionaria también compartió imágenes de la supervisión realizada en el puesto de mando, donde se da seguimiento a las acciones emprendidas por las dependencias participantes.

En su publicación, reconoció el trabajo de las instituciones involucradas y reiteró el compromiso del Gobierno de México para mantener activos los mecanismos de búsqueda inmediata, con el propósito de brindar una respuesta oportuna en los casos reportados.

La Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata forma parte de la estrategia federal para reforzar la coordinación entre autoridades y agilizar la localización de personas desaparecidas o no localizadas en el país.