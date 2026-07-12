Advierte PAN posible regreso de Rocha Moya a gubernatura de Sinaloa

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero advierte que se preparan condiciones para el regreso de Rocha Moya

El Gobierno Federal prepara las condiciones políticas, jurídicas y mediáticas para que el gobernador con Licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya regrese al cargo y retome las riendas del estado luego de la orden de aprehensión con fines de extradición que realizó Estados Unidos hace porco más de dos meses por supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa.

Así lo advirtió el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quien consideró que la reciente reaparición del gobernador con licencia donde aseguró que se encuentra en su casa de Culiacán, se realiza porque Morena y el gobierno federal preparan las condiciones para reinstalarlo en su cargo.

“Rocha no reapareció porque haya demostrado su inocencia. Reapareció envalentonado, desafiante y sintiéndose protegido. Todo indica que Morena está preparando su regreso para que vuelva a tomar las riendas del narcoestado que dejaron construir en Sinaloa”, afirmó.

Consideró que la Fiscalía General de la República debe transparentar el estado de las investigaciones y el Congreso de Sinaloa informar cuál sería el procedimiento ante un eventual regreso del gobernador con licencia.

“Si Rocha regresa, no será porque los señalamientos hayan desaparecido ni porque haya sido declarado inocente. Será porque el Gobierno Federal decidió despejarle el camino, protegerlo y devolverle el poder. El PAN se seguirá oponiendo a que Sinaloa siga siendo entregado a la narcopolítica”, estableció

El panista insistió en que la reaparición a través de un mensaje en la red social X, de Rocha Moya hace unos días, no ocurrió después de una resolución judicial o del esclarecimiento de los graves señalamientos formulados en su contra, sino luego de más de dos meses de ausencia pública y bajo una narrativa de protección construida desde el oficialismo.

Romero Herrera recordó que Rocha Moya no renunció ni fue separado definitivamente del cargo.

Su licencia –agregó--es temporal y, mientras no exista una resolución que se lo impida, conserva jurídicamente la posibilidad de comunicar su reincorporación y desplazar a la actual gobernadora interina.

“No estamos pidiendo que se condene a nadie sin juicio. Exigimos exactamente lo contrario: que se investigue, que se transparente el procedimiento y que no se utilicen las instituciones mexicanas para fabricar impunidad”, expresó.

Tras las acusaciones hechas por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, y para permitir que la Fiscalía General de la República (FGR) llevara a cabo las investigaciones correspondientes, Rocha Moya, solicitó licencia temporal para separarse de su cargo el 2 de mayo de 2026.

En su lugar, el Congreso del Estado de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla Valverde, quien fungía como secretaria de Gobierno, como gobernadora interina.

El presidente nacional del PAN sostuvo que siguen sin esclarecerse elementos de enorme gravedad, entre ellos la acusación judicial en Estados Unidos, el presunto apoyo criminal durante la elección de 2021, la posible entrega de áreas del gobierno estatal a operadores del crimen organizado, las irregularidades en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén y los señalamientos sobre recursos ilícitos y contratos vinculados con el entorno familiar de Rocha.