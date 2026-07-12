Necropsia de la UNAM revela que Kenzo murió por broncoaspiración tras impacto de bala

¿Cómo murió Kenzo, el tigre de Bengala? Recreación asistida con IA

La necropsia practicada por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó que Kenzo, el tigre de Bengala que murió durante un operativo de captura en Tepetlaoxtoc, Estado de México, falleció por broncoaspiración de sangre derivada de una hemorragia causada por un impacto de bala en la cabeza.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó que recibió el informe preliminar elaborado por el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

De acuerdo con el documento, el proyectil impactó en la parte frontal de la cabeza, cerca del párpado superior derecho, posteriormente atravesó el paladar blando, provocando una hemorragia que ocasionó la broncoaspiración de sangre y, finalmente, la muerte del ejemplar.

Además de la lesión que resultó fatal, el reporte describe otras heridas presentes en el cuerpo del felino, algunas compatibles con proyectiles de arma de fuego. También documenta una lesión correspondiente al sitio donde portaba el microchip de identificación y una herida lacerante de 11 centímetros de longitud en la cola.

Kenzo era un tigre macho de aproximadamente dos años de edad, con un peso de 116.2 kilogramos y una longitud de 2.36 metros, desde la punta de la nariz hasta la cola.

En la espera de el diagnóstico final

La Semarnat precisó que el informe entregado corresponde a una evaluación preliminar y que la UNAM realizará un diagnóstico final, el cual incluirá un examen histopatológico para analizar a nivel microscópico las lesiones identificadas durante la necropsia. Dicho documento será entregado una vez que se reanuden las actividades en la universidad.

El felino escapó el pasado 28 de junio del predio Animal Experience México, ubicado en Tepetlaoxtoc, y fue localizado cinco días después durante un operativo de búsqueda encabezado por autoridades federales, estatales y especialistas en fauna silvestre.

Según la versión oficial de la Profepa, durante las maniobras para sedarlo, el tigre intentó atacar al médico veterinario encargado del procedimiento, por lo que un elemento de seguridad abrió fuego para contener la agresión. La dependencia aseguró que Kenzo fue retirado con vida del lugar y recibió atención médica, pero murió durante su traslado.

El caso ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de los animales y especialistas en manejo de fauna silvestre, quienes han solicitado revisar los protocolos utilizados durante el operativo de captura.