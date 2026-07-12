Fertilizantes para el Bienestar alcanza avance histórico; beneficia a 1.9 millones de productores

Fertilizantes para el Bienestar Al corte de la primera semana de julio, el programa ha movilizado cerca de 970 mil toneladas de insumos

El programa Fertilizantes para el Bienestar reportó un avance histórico durante el primer semestre de 2026 al beneficiar a más de un millón 920 mil productoras y productores de pequeña y mediana escala en todo el país, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA).

La dependencia señaló que este resultado representa el cumplimiento del 89 por ciento de la meta nacional prevista para este año, gracias al despliegue de mil 033 Centros de Distribución (CEDA) y al trabajo coordinado del personal de las Oficinas de Representación de AGRICULTURA, los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) en las 32 entidades.

Al corte de la primera semana de julio, el programa movilizó cerca de 970 mil toneladas de fertilizantes hacia los Centros de Distribución, lo que equivale al 92 por ciento del suministro programado.

De ese total, más de 900 mil toneladas ya fueron entregadas directamente a las y los agricultores, cifra que representa el 86 por ciento del millón de toneladas proyectado para distribuir durante 2026.

La estrategia también permitió atender más de 3 millones de hectáreas de cultivos estratégicos, lo que significa un avance del 86 por ciento respecto a la meta anual de más de 3.5 millones de hectáreas.

Coahuila concluye entrega

AGRICULTURA destacó que Coahuila se convirtió en la primera entidad del país en completar la atención al cien por ciento de las productoras y productores registrados en el padrón del programa.

Detrás se ubican Morelos, con un avance superior al 98 por ciento, así como Baja California Sur, Baja California y Nuevo León, donde la distribución gratuita ya supera el 97 por ciento.

Guerrero

En estados con alta actividad agrícola, como Guerrero, la entrega de fertilizantes ya rebasa el 89 por ciento de avance.

La dependencia resaltó que este progreso también se refleja en la participación de las mujeres del campo, ya que más de 154 mil beneficiarias han recibido el apoyo de manera prioritaria dentro del programa.

La Secretaría de Agricultura recordó que todos los trámites relacionados con Fertilizantes para el Bienestar son personales, completamente gratuitos y no requieren intermediarios.

Para facilitar el acceso, las y los productores pueden consultar el portal oficial del programa, donde es posible verificar si forman parte del padrón de beneficiarios y conocer la ubicación del Centro de Distribución que les corresponde. Para recibir el fertilizante únicamente deberán presentar una identificación oficial vigente.

La dependencia, encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez, afirmó que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la soberanía alimentaria del país mediante el impulso a un campo más productivo, sostenible y con mayores oportunidades para las familias rurales.