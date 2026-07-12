Gas LP Nuevos precios del Gas LP: Esto costará del 12 al 18 de julio en CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León (Pexels)

La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha publicado la lista actualizada con los precios vigentes para el Gas LP en todo el país. Las tarifas, que regulan la venta por kilogramo (para cilindros portátiles) y por litro (para tanques estacionarios), entraron en vigor a partir de este domingo 12 de julio y se mantendrán congeladas hasta el próximo sábado 18 de julio de 2026.

¿Cuál es el precio oficial para la CDMX y el Estado de México?

Para las 16 alcaldías de la Ciudad de México y la gran mayoría de los municipios del Estado de México, el precio del combustible experimentó una ligera variación en comparación con el periodo previo. Los precios quedaron fijados de la siguiente manera:

Ciudad de México:

Precio por kilogramo: $19.56 pesos (IVA incluido).

(IVA incluido).

Precio por litro: $10.56 pesos (IVA incluido).

(IVA incluido). Estado de México (Zona Metropolitana y Toluca):

Precio por kilogramo: $19.65 pesos (IVA incluido).

(IVA incluido).

Precio por litro: $10.61 pesos (IVA incluido).

¿Cuánto pagarán los consumidores en Jalisco?

En el occidente del país, específicamente en la capital tapatía y los municipios conurbados de la Zona Metropolitana de Guadalajara (como Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá), los precios autorizados por la CNE muestran una tendencia ligeramente superior a la del centro de la República:

Precio por kilogramo: $19.72 pesos (IVA incluido).

(IVA incluido). Precio por litro: $10.65 pesos (IVA incluido).

¿Qué tarifas aplican para Nuevo León?

Para la región norteña, abarcando la Zona Metropolitana de Monterrey (incluyendo San Pedro Garza García, Guadalupe, San Nicolás de los Garza y Apodaca), el mercado del Gas LP fijó sus precios máximos en los siguientes rangos de comercialización:

Precio por kilogramo: $19.65 pesos (IVA incluido).

(IVA incluido). Precio por litro: $10.61 pesos (IVA incluido).

Este ajuste semanal busca contener los impactos inflacionarios en los hogares mexicanos y varía dependiendo de la región del país debido a los costos logísticos de distribución y transporte de cada distribuidora.