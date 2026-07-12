SEP alcanza cifra récord en títulos y cédulas profesionales registrados en el primer semestre 2026

Más de 630 mil títulos y 382 mil 447 cédulas registradas por la SEP Se alcanzó un máximo histórico en el registro de títulos y cédulas profesionales

La digitalización de los trámites profesionales sigue marcando nuevos resultados y ahora, durante el primer semestre de 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) registró el mayor número de títulos electrónicos y cédulas profesionales desde que comenzó el sistema digital en 2018, informó el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

El dependencia explicó que entre enero y junio de este año fueron registrados 630 mil 459 títulos electrónicos, lo que representa un incremento de 103 mil 369 documentos respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 527 mil 16 registros.

En el mismo lapso también fueron expedidas 382 mil 447 cédulas profesionales, es decir, 21 mil 53 trámites más que los realizados durante los primeros seis meses del año anterior, cuando se emitieron 361 mil 394 documentos.

Mario Delgado señaló que estos resultados reflejan el proceso de modernización que impulsa la Dirección General de Profesiones (DGP), así como el compromiso del Gobierno de México para simplificar trámites, aprovechar las herramientas tecnológicas y mejorar los servicios públicos dirigidos a las y los egresados de educación superior.

El funcionario destacó que estas acciones buscan que las personas obtengan con mayor rapidez los documentos que acreditan oficialmente su formación profesional, facilitando así su incorporación al ámbito laboral y el ejercicio de sus profesiones.

Por su parte, el director general de Profesiones, José Omar Sánchez Molina, afirmó que esta estrategia forma parte de la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para consolidar una administración pública más cercana, eficiente e innovadora, mediante procesos digitales que fortalezcan el acceso a derechos y otorguen mayor certeza jurídica a las y los profesionistas.

Explicó que el crecimiento registrado fue posible gracias a la digitalización integral de los procedimientos de la Dirección General de Profesiones, además del trabajo coordinado con las instituciones de educación superior para validar documentación emitida antes de 2018 y convertirla al formato electrónico.

Añadió que también contribuyeron las jornadas de revisión técnica implementadas para cumplir con los estándares tecnológicos y reducir los tiempos de atención, así como la puesta en marcha de la Constancia de Situación Profesional, herramienta que permite validar y reconocer las trayectorias académicas y laborales de quienes concluyeron sus estudios.

Finalmente, la Secretaría de Educación Pública reiteró que continuará fortaleciendo la transformación digital de sus servicios con el objetivo de ofrecer trámites más ágiles, transparentes y seguros, además de facilitar el acceso de las y los mexicanos a los documentos oficiales que respaldan su desarrollo profesional.