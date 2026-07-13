Alista Congreso exigencia a EE.UU para que respete derechos humanos de migrantes mexicanos

La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López pide a la presidenta Sheinbaum ampliar la convocatoria de unidad a otros temas importantes para el país

La Cámara de Diputados impulsará este miércoles de manera conjunta con el Senado un punto de acuerdo legislativo para demandar el respeto irrestricto a los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos luego de que el gobierno federal presentó denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por la muerte de 17 mexicanos en ese país a manos de autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán solicitará este miércoles a la Comisión Permanente un pronunciamiento institucional para demandar respeto irrestricto a los derechos de los connacionales en EU y exigió una investigación inmediata, exhaustiva, transparente e imparcial de la muerte del mexicano Salgado Araujo a manos de miembros del ICE, corporación migratoria estadounidense.

“La Cámara de Diputados defiende a los mexicanos en México y en el extranjero y utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para hacer valer sus derechos. La dignidad humana no tiene fronteras”, sostuvo.

Luego del llamado a la unidad que lanzara la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes al Poder Legislativo y a los partidos para respaldar la defensa de los migrantes en Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Diputados se sumó a esta convocatoria pero también pidió congruencia a la primer mandataria pues le recordó que la oposición le ha solicitado diálogo al Ejecutivo desde hace 8 años sin que se atienda su llamado.

QUE SE AMPLIE UNIDAD A OTROS TEMAS

La panista recalcó que esta es una oportunidad para que esa convocatoria a la unidad se amplie a otros temas que son igual de importantes para el país.

“La Unidad nacional se puede tener en este y muchos otros temas , es una oportunidad para que esa convocatoria se amplíe a otros temas igual de importantes”, demandó a la presidenta Sheinbaum.

Durante la mañanera de este lunes, Sheinbaum llamó al l Congreso, a los partidos políticos “sin excepción” y a la sociedad mexicana a respaldar la defensa de los migrantes en Estados Unidos pues recordó que no solo es un asunto del Gobierno de México sino de todos los mexicanos.

“Hago un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente, a que todos los partidos políticos, todos sin excepción, presenten también una solicitud de información y nuestro rechazo a la violación de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos”, expresó la mandataria

En conferencia de prensa, Kenia López expresó su preocupación y rechazo ante la violencia que se ha recrudecido en contra los mexicanos migrantes en los Estados Unidos, particularmente en el marco de operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La presidenta de San Lázarp se refirió a la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, ocurrida en Houston por disparos de agentes migratorios, y exigió una investigación inmediata, exhaustiva, transparente e imparcial.

“Su familia y la sociedad mexicana tienen derecho a conocer la verdad, a que se deslinden responsabilidades y a que haya justicia. Ninguna política migratoria puede colocarse por encima de la vida, la dignidad y los derechos humanos. La condición migratoria de una persona nunca puede utilizarse para justificar el abuso de autoridad, el uso desproporcionado de la fuerza o un trato indigno”, expuso.