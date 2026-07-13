Buen Gobierno lanza campaña “Tu denuncia transforma” para fortalecer el combate a la corrupción

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó la campaña nacional “Tu denuncia transforma”, una estrategia que busca fomentar la participación ciudadana en el combate a la corrupción mediante la denuncia de posibles irregularidades cometidas por personas servidoras públicas.

La dependencia informó que esta iniciativa tiene como propósito fortalecer la cultura de la denuncia en México, promoviendo que la población conozca los mecanismos disponibles para reportar actos que afecten la transparencia, la legalidad y el buen funcionamiento de las instituciones públicas.

Como parte de la campaña, las autoridades destacan que denunciar es una herramienta para contribuir a la construcción de un gobierno más transparente y cercano a la ciudadanía. Asimismo, buscan generar confianza en las personas para que reporten posibles actos de corrupción de manera segura y confidencial.

La Secretaría explicó que muchas personas no presentan denuncias por temor, desconocimiento o desconfianza en las instituciones. Por ello, la campaña pretende informar a la población sobre los canales oficiales disponibles y la importancia de su participación para prevenir y sancionar conductas indebidas dentro del servicio público.

Entre los principales mensajes de “Tu denuncia transforma” se encuentra la invitación a no permanecer en silencio cuando se detecten posibles irregularidades. La dependencia señala que la colaboración de la ciudadanía es fundamental para fortalecer la rendición de cuentas y mejorar la calidad de los servicios que ofrece el gobierno.

Las denuncias pueden presentarse cuando existan indicios de actos como el uso indebido de recursos públicos, abuso de funciones, conflictos de interés, solicitudes de sobornos o cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa o un hecho de corrupción. Una vez recibidas, las autoridades correspondientes analizan cada caso para determinar si procede una investigación.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno recordó que el Gobierno de México mantiene como uno de sus objetivos consolidar instituciones más honestas, eficientes y transparentes. En este contexto, la denuncia ciudadana es considerada un elemento clave para detectar irregularidades y fortalecer la vigilancia del desempeño de las personas servidoras públicas.

Además de promover la participación ciudadana, la campaña busca dar a conocer que los mecanismos oficiales para presentar denuncias ofrecen confidencialidad y protección de la información proporcionada por los denunciantes, con el fin de brindar mayor certeza y confianza durante el proceso.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para utilizar los canales institucionales cuando tengan conocimiento de posibles actos de corrupción, ya que cada denuncia puede contribuir a mejorar el funcionamiento de las dependencias públicas y fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones.

Con la puesta en marcha de “Tu denuncia transforma”, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirmó su compromiso de impulsar una administración pública basada en la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. La dependencia señaló que el combate a la corrupción requiere del trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía, por lo que invitó a las y los mexicanos a participar activamente mediante el uso responsable de los mecanismos de denuncia disponibles.

La campaña busca consolidar una cultura de integridad en el servicio público, donde la participación ciudadana sea un factor determinante para prevenir irregularidades, fortalecer la confianza en las instituciones y contribuir a la construcción de un gobierno más abierto, honesto y cercano a la población.