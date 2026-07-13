Buques de la Armada de México con ayuda humanitaria aribaron a Venezuela

Arriban a Venezuela buques de la Armada de México con ayuda humanitaria

Los buques de apoyo logístico ARM “Isla Holbox” (BAL-02) y ARM “Huasteco” (AMP-01), de la Secretaría de Marina (Semar), arribaron al puerto de La Guaira, Venezuela, tras una travesía de aproximadamente ocho días por el mar Caribe para entregar 2 mil 3 metros cúbicos de ayuda humanitaria destinada a las comunidades afectadas por fenómenos naturales.

El cargamento enviado por México equivale a 388.42 toneladas de insumos, entre los que se incluyen alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos, material médico y cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua purificada por hora cada una.

La misión forma parte de las acciones de cooperación internacional impulsadas por el Gobierno de México para apoyar a países afectados por emergencias y desastres naturales.

Marina despliega brigadas para distribuir la ayuda humanitaria en Venezuela

La Secretaría de Marina informó que en las maniobras de desembarque, instalación y puesta en operación de las plantas potabilizadoras participaron 100 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE) de la Armada de México.

Los efectivos también colaborarán con las autoridades venezolanas en las labores de organización y distribución de los insumos entregados para atender a la población beneficiaria.

La ayuda busca fortalecer la recuperación de las comunidades afectadas

De acuerdo con el Plan Marina, aunque la etapa inmediata de atención a la emergencia ya fue superada, las labores de recuperación continúan siendo fundamentales para restablecer servicios esenciales y contribuir al bienestar de la población.

La ayuda enviada por México, en este contexto, busca fortalecer esta fase mediante el suministro de insumos básicos y capacidades que apoyen las acciones de recuperación en beneficio de las comunidades afectadas.

Coordinación entre dependencias y sociedad civil

La operación fue resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y diversas instituciones, empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que participaron en la integración de los víveres e insumos.

La Semar señaló que este envío se realizó en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y forma parte del compromiso de México con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria a los pueblos que enfrentan los efectos de fenómenos naturales.