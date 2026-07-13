El desliz nazi de una promotora de la causa palestina

Arlin Medrano desata polémica por publicación con propaganda nazi

En un desliz que debió corregir unos minutos después, la activista propalestina Arlin Medrano (famosa por participar en los viajes a Gaza que terminaron con detenciones en prisiones israelíes) posteó este fin de semana una propaganda nazi que surgió en México en la década de los años 30 del siglo pasado. La propaganda llamaba al boicoteo de los comercios judios y era promovida por organizaciones que espejeaban lo que Hitler y su partido estaba realizando en Alemania en la misma época.

Arlin, quien en su momento fue parte del sistema de radiodifusión del gobierno mexicano, retiró el posteo e indicó:

“Reconozco que pudo interpretarse de una forma que reprodujera prejuicios antisemitas.

Quiero ser clara: rechazo rotundamente cualquier forma de antisemitismo, racismo o discurso de odio. Ninguna lucha por la justicia puede construirse desde un genocidio”.

El bloqueo a los negocios de personas con religión judia en la Alemania gobernada por Hitler fue el primer paso hacia una normalización del antisemitismo en aquel país y al posterior silencio de una sociedad como la alemana (con altos niveles educativos, pero muy lastimada por las cargas impuestas a su país luego de la derrota en la primera guerra mundial) que desencadenaría con el tiempo las deportaciones y el Genocidio.

La activista retiró el post no sin causar un agrio debate en internet y agregó en el mismo post de explicación que “también hay que decirlo: somos pocas las cuentas que de manera constante hemos dado la batalla antiimperialista frente a millones de bots, denunciando las injusticias que afectan a los pueblos, incluso cuando hacerlo genera recibir odio personal en muchas ocasiones” y ennumero como causas importantes las muertes de mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE; el bloqueo contra Cuba, el intervencionismo de Israel en latinoamérica, además del tema de Gaza y Líbano.

Medrano, participante de viajes en barco hacia Gaza para llevar alimentos, ha sido origen de polémicas en diferentes ocasiones. Estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, se presenta a sí misma como periodista, conductora, creadora de contenido y chaira.

En sus análisis en redes sociales y medios de comunicación, habla de “resistencia” cubana o venezolana. De la 4T señala que es un faro de luz en América Latina y se suma al discurso propalestino que suele escucharse en pequeños grupos de activismo anidados particularmente en universidades, lejos de debates con participación más amplia.

Una de las polémicas generadas por la activista tuvo que ver un mensaje en redes en el que hablaba de una “reunión clandestina” en la que la joven alegaba que se le abrían las puertas en el Legislativo mexicano al “sionismo genocida”. Se trataba en realidad de una reunión anunciada del Grupo de Amistad México-Israel y que (como se veía en el propio post de Medrano) estaba anunciado en los avisos de pantalle de la Cámara de Diputados.

En una manifestación reciente que termnó enfrentrando a los inconformes con granaderos del cuerpo montado, la jovencita realizó una reflexión púbica también curiosa: “La violencia a animales por parte de protestantes fuera del Estadio Azteca. Toda causa social es legítima, pero deja de serlo cuando hay violencia a seres sintientes”. Los caballos encontraron en la joven propalestina a una defensora a ultransa de su integridad a mitad de la paliza que se estaba propinando en esos momentos.