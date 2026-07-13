Expertos piden al gobierno incorporar la vacuna contra el dengue ante el riesgo alto de epidemia en México

Alerta sanitaria Desde el año 2025 está disponible la vacuna contra el dengue en México, pero no está aún en la campaña de vacunación nacional

La Asociación Mexicana de Vacunología (AMV) pidió al Gobierno de México incorporar la vacuna contra el dengue al Programa de Vacunación Universal ante el aumento de casos en el país y el riesgo elevado de nuevas epidemias de gran magnitud en los próximos años.

La organización entregó una propuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum para que la inmunización se sume a las medidas de control del mosquito transmisor ya aplicadas por las autoridades sanitarias.

“Lo que recomendamos no es que se eliminen las otras medidas, sino que esta se sume al programa que hoy ya tenemos para el control del dengue”, dijo a EFE el coordinador de la AMV, Rodrigo Romero.

“Hiperendecimidad”

El especialista advirtió que México enfrenta un escenario de “hiperendemicidad”, caracterizado por condiciones climáticas, urbanas e inmunológicas que favorecen la expansión de la enfermedad.

Además, señaló que el cambio climático ha ampliado la presencia del mosquito transmisor a regiones donde antes no sobrevivía, mientras que el crecimiento urbano ha incrementado la exposición de la población.

“Nunca se había visto una epidemia tan grande como la que sucedió en 2024”, afirmó Romero al recordar que ese año se registró el mayor número de casos de dengue documentado tanto en México como a nivel mundial, con 125,160 casos.

La AMV también alertó sobre la circulación simultánea de los cuatro serotipos del virus, una situación que incrementa el riesgo de desarrollar cuadros graves en personas previamente infectadas. “Cada vez que enfermamos por uno u otro serotipo tenemos más riesgo de presentar las formas graves del dengue”, explicó.

El 70% del territorio nacional ya es endémico

Según Romero, alrededor del 70% del territorio nacional se considera endémico para esta enfermedad, lo que implica que una parte importante de la población ya ha tenido contacto con alguno de los serotipos del virus.

La propuesta de la asociación plantea iniciar la vacunación en los municipios con mayor incidencia de casos y concentrarla inicialmente en niños y adolescentes de entre 6 y 11 años. “Lo prioritario tiene que ser primero por regiones donde se detectan más casos y sobre todo más casos graves”, indicó.

Romero explicó que las estrategias actuales, basadas en la eliminación de criaderos, el uso de insecticidas y otras medidas de control vectorial, siguen siendo necesarias, pero consideró que la vacunación permitiría actuar directamente contra el virus y reducir hospitalizaciones, complicaciones y fallecimientos.

Vacuna contra el dengue desde 2025

El especialista señaló que una vacuna contra el dengue obtuvo registro sanitario en México a finales de 2025 y podría estar disponible en los próximos meses, mientras otras opciones se encuentran en desarrollo.

Asimismo, destacó que la inmunización no solo tendría beneficios sanitarios, sino también económicos al reducir la demanda de atención hospitalaria y las pérdidas asociadas a incapacidades laborales y escolares.

Aunque evitó afirmar que México se encuentra rezagado frente a otros países de América Latina, consideró necesario acelerar la incorporación de nuevas vacunas.

Recordó que Brasil comenzó a utilizar esta herramienta durante la epidemia de 2024 y que actualmente se han aplicado más de 20 millones de dosis en distintos países.

De no avanzar en esta estrategia, advirtió, el país seguirá expuesto a ciclos epidémicos recurrentes.

“En los próximos años seguramente tendremos otra epidemia de importancia de dengue”, sostuvo. México ha registrado 24,998 casos probables de dengue en 2026, con 2,421 confirmados hasta la semana epidemiológica 22.

“Ha llegado para quedarse”

El dengue se mantuvo relativamente estable en México hasta un primer gran brote en 2007, con más de 40 mil casos, el cual se desplomó a poco más de seis mil en 2021, durante el confinamiento por la pandemia.

Con la vuelta a la normalidad, los casos se duplicaron al año siguiente y se dispararon a más de 54 mil en 2023 y, un año después, a más de 125 mil, el peor año epidemiológico registrado.

Aunque en 2025 se desplomó a 41 mil, los expertos insisten en que el mosquito del dengue ha llegado para quedarse y la única manera de evitar nuevas pandemias es la vacunación masiva (con información de EFE).