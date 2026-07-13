“Las dinámicas mundiales actuales exigen preparación permanente”, afirma egresado del CESNAV

Se graduaron 278 estudiantes del CESNAV (Adrián Contreras)

Detrás de cada generación de especialistas que egresa del Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaría de Marina hay décadas de experiencia; mientras algunos marinos concluyen su preparación para asumir nuevas responsabilidades estratégicas, otros transmiten el conocimiento adquirido durante décadas de servicio —con el objetivo de fortalecer la seguridad y defensa nacional—.

Uno de ellos es el capitán Carlos Castro, quien acumula 31 años de servicio en la Secretaría y, desde hace tres, forma parte de la planta docente del CESNAV, el académico consideró que preparar a las nuevas generaciones es una forma de continuar sirviendo al país.

“Es un completo privilegio y orgullo ver cómo los alumnos llegan muy emocionados, a lo largo de sus estudios van despertando su curiosidad académica y concluyen su formación con nuevos conocimientos para desempeñar mejor sus funciones”, expresó en entrevista con La Crónica.

Añadió que cada graduación representa una satisfacción personal, ya que significa haber aportado “su granito de arena” en la formación de los estudiantes.

“Además, es un honor transmitir esa energía y ese orgullo a las y los estudiantes”, dijo.

Capitán Carlos Castro Fernández, académico (Adrián Contreras/Adrián Contreras)

El académico, jefe del Posgrado en Análisis de Información, explicó que año con año se gradúan del CESNAV, la máxima casa de estudios de la Secretaría de Marina, entre 250 y 300 alumnos.

En la generación 2025-2026 concluyeron sus estudios 278 estudiantes, entre ellos 30 mujeres y 6 graduados de otras nacionalidades, quienes cursaron estudios en distintos doctorados, maestrías y especialidades.

Dinámicas mundiales exigen preparación permanente

Entre los graduados se encuentra el capitán Ariel Mendoza Figueroa, quien, tras 17 años de servicio obtuvo la Maestría en Geopolítica.

Explicó que esta última etapa de estudios le permitió fortalecer sus capacidades para analizar escenarios internacionales y contribuir a la toma de decisiones en materia de seguridad y defensa nacional.

“Las dinámicas mundiales actuales exigen una preparación permanente para servir mejor a la nación y que básicamente no haya descanso para poder servir mejor”, afirmó en entrevista con este diario.

También recordó que él era muy joven cuando ingresó a la Heroica Escuela Naval Militar. a los 17 años, y que su trayectoria lo ha llevado a desempeñar funciones en distintas patrullas; incluso, fue parte de la tripulación del Buque Escuela Cuauhtémoc, y ha realizado tareas en áreas de planeamiento naval.

Capitán Ariel Mendoza Figueroa, egresado (Adrián Contreras)

Mendoza Figueroa afirmó que este nuevo logro (graduarse de la Maestría en Geopolítica) representa también una satisfacción para su familia, en especial para su esposa, quien lo acompañó durante la ceremonia. Aseguró que el respaldo de sus seres queridos ha sido fundamental a lo largo de su carrera.

Para concluir, destacó que la Secretaría de Marina tiene un gran compromiso para formar cuadros profesionales en beneficio de la nación, “no hay que pasar por alto lema del Centro de Estudios Superiores Navales que es: Saber, Querer, Poder”.

El académico Castro Fernández coincidió con Mendoza Figueroa al asegurar que ver a cada generación terminar sus estudios confirma que la preparación es una de las principales herramientas para enfrentar los desafíos actuales del país.

“La formación de nuevos especialistas representa un compromiso para fortalecer las capacidades del personal naval y de otras instituciones”.

A su vez, invitó a la ciudadanía a conocer la labor académica que realiza el Centro de Estudios Superiores Navales.

Estudio, una responsabilidad permanente

Durante la graduación realizada el pasado viernes, el director del Centro de Estudios Superiores Navales, Rubisel Venebra Jaimes, recordó a los egresados que el estudio constituye una responsabilidad permanente, ya que la tecnología evoluciona.

“Las amenazas se transforman y los intereses nacionales demandan nuevas respuestas. Quien deja de aprender renuncia a su capacidad de servir a la nación”.

También llamó a siempre recordar los principios que distinguen a la profesión naval: Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo para recordar en cada decisión que el interés común siempre debe estar por encima de cualquier interés personal.

“No se traicionen jamás y con ello nunca traicionen a sus respectivas naciones, a la nación que le han jurado lealtad”, pidió a las y los graduados.