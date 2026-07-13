México aumenta cuota de exportación a EU: Gobierno federal

Claudia Sheinbaum Cuartoscuro (Moisés Pablo Nava)

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos aumentó la cuota de compra de azúcar mexicana, medida que calificó como una “excelente noticia” porque permitirá recuperar parte de las exportaciones del producto al mercado estadounidense.

La mandataria explicó que desde 2022 la cuota de exportación de azúcar mexicana hacia Estados Unidos disminuyó en alrededor de una cuarta parte, por lo que una mayor proporción de la producción tuvo que destinarse al mercado nacional para abastecer el consumo doméstico y a las industrias que utilizan este insumo.

“El azúcar no solo la consume el consumidor final en los hogares, sino también las empresas refresqueras, la industria dulcera, la producción de alimentos para animales y otros sectores de la industria alimentaria”, explicó.

Sheinbaum señaló que el exceso de oferta en el mercado interno provocó una caída en las ganancias de los productores, mientras que el consumidor final pudo adquirir el producto a un menor precio. Mencionó que en 2025 sostuvo una reunión con integrantes de la industria azucarera, quienes coincidieron en la necesidad de recuperar la presencia del azúcar mexicana en el mercado de Estados Unidos.

Asimismo, la presidenta destacó el trabajo realizado por el ex secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, en las gestiones con los Departamentos de Agricultura y de Comercio de Estados Unidos para lograr la recuperación de la cuota de exportación.

La presidenta puntualizó que su gobierno trabaja junto con productores e industrializadores para mejorar la productividad y aumentar la rentabilidad de la caña de azúcar. Entre las alternativas planteadas se encuentra impulsar la producción de etanol y reducir el uso de fructuosa importada en la industria de bebidas.

Por lo tanto, la mandataria presidencial indicó que una parte importante de los fabricantes de refrescos y bebidas azucaradas utiliza fructuosa importada como sustituto del azúcar de caña y afirmó que, de acuerdo con diversos estudios, este ingrediente tiene mayores efectos en la salud. Resaltó el objetivo es disminuir las importaciones de fructuosa para incrementar el consumo de azúcar producida en México, además de analizar la sustitución de un componente de las gasolinas por etanol.

Finalmente, Sheinbaum comunicó que aún deberán realizarse negociaciones para el siguiente ciclo agrícola; sin embargo, confió en que durante este periodo se recuperarán las exportaciones de azúcar mexicana hacia Estados Unidos sin afectar el precio del producto para los consumidores nacionales.

La Crónica de Hoy 2026