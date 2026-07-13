SEP anuncia inversión de 58 mil 415 mdp en “La Escuela es Nuestra” (Moisés Pablo Nava)

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que durante este año se tiene contemplada una inversión total de 58 mil 415 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa del 100 por ciento de las escuelas públicas de secundaria y bachillerato, además de llevar a cabo 485 acciones de mejoramiento en Educación Media Superior, mientras que en el nivel superior se construyen nuevas universidades .

Mediante el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se destinarán 37 mil 715 millones de pesos para fortalecer la infraestructura de Educación Básica, en beneficio de más de 22 millones de alumnas y alumnos; para fortalecer la infraestructura de Educación Media Superior, se realizan 485 acciones con una inversión de 10 mil 916.40 millones de pesos, destinados a la construcción de 31 nuevos planteles del Bachillerato Nacional, 80 ampliaciones, cuatro reconversiones y 370 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, ubicados principalmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional. Estas obras permitirán crear 156 mil 240 nuevos espacios para estudiantes de bachillerato.

Pamela López Ruiz, directora general del programa La Escuela es Nuestra, detalló que ya se han otorgado recursos a 71 mil 482 escuelas, considerando una inversión social de 22 mil 694 millones de pesos. En educación inicial se han erogado 86 millones de pesos; en preescolar, 6 mil 124 millones de pesos; en primaria, 6 mil 576 millones de pesos; en secundaria, 5 mil 282 millones de pesos; y en media superior, 4 mil 288 millones de pesos.

Delgado destacó que el programa “Vive Saludable, Vive Feliz” permitió que 10.8 millones de niñas y niños ya hayan sido canalizados para recibir atención nutricional, odontológica y oftalmológica. Resaltó que este ciclo escolar se logró eliminar la venta de comida chatarra de las escuelas y que 1.2 millones de estudiantes se unieron al “Mundialito Escolar” en la promoción del deporte.

De igual manera se apuntó que el magisterio fue beneficiado con el incremento de salario del 9 por ciento además de que, en este periodo, se alcanzaron las 20o mil jubilaciones bajo el esquema que frenó la edad mínima para el retiro.

El secretario deseó felices vacaciones a los estudiantes que regresan a clases hasta el 31 de agosto.