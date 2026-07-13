Mueve Interoceánico 3 mil vehículos Hyunday con destino a EE.UU; se perfila acuerdo permanente: Sheinbaum

Corredor interoceánico busca convertirse en un Hub logístico paralelo al canal de Panamá

La compañía surcoreana Hyundai utilizó el Tren Interoceánico para trasladar 3 mil vehículos desde Salina Cruz, Oaxaca a Coatzacoalcos, Veracruz con destino a Estados Unidos, lo que abre la puerta para que se firme un acuerdo permanente a fin de que esta plataforma logística sea un Hub logístico de comercio internacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que está por firmarse el contrato con Hyundai para el traslado permanente de sus vehículos, con envíos quincenales, que abrirán la puerta para que empresas de todo el mundo se convenzan de las ventajas de usar esta ruta complementaria al Canal de Panamá.

“Esta semana se está viendo para ver si ya se firma formalmente el contrato del Interoceánico para que sea permanente la utilización del tren para este traslado de vehículos”, explicó.

El l presidente de la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el Senado, Antonio Morales Toledo aseguró que la intención de esta medida es poder llegar al traslado de hasta 8 mil unidades en un futuro.

Aseveró que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) refrenda su papel como plataforma logística de clase mundial al concretar un nuevo traslado de 3 mil vehículos de la firma Hyundai, provenientes de Asia, a través del Ferrocarril Interoceánico en menos de un día.

Detalló que el buque Glovis Condor arribó al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, procedente de Masan, Corea del Sur, con el cargamento de unidades nuevas que recorrieron la ruta ferroviaria hasta Coatzacoalcos, Veracruz, con destino final a los puertos de Brunswick y Filadelfia, en la costa este de Estados Unidos.

“Este importante avance demuestra que el Corredor Interoceánico ya no es una promesa, sino una realidad que comienza a convencer al mercado global”, afirmó el senador oaxaqueño

Morales Toledo recordó que en marzo y abril de 2025 se realizó una prueba piloto con 900 vehículos Hyundai, considerada todo un éxito.

El l presidente de la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el Senado, Antonio Morales

El cargamento actual triplica ese volumen y evalúa la capacidad del ferrocarril a mayor escala para que el traslado de los 3 mil vehículos sea quincenal, con intención de llegar hasta las 8 mil unidades más adelante.

Recalcó que este logro es resultado de la estrategia de comercialización que llevan a cabo las autoridades del corredor, y confirmó que el proyecto avanza de manera acelerada.

El Corredor Interoceánico –agregó--ya no se limita a conectar el Pacífico con el Atlántico, sino que forma parte de un sistema logístico integral que incluye los Polos de Desarrollo para el Bienestar, el Tren Maya de carga y un ramal hacia Guatemala.

El legislador destacó también la aportación del gobierno de Oaxaca quien ha realizado una inversión histórica en infraestructura para el Istmo, con más de 5 mil 300 obras y una inversión de 16 mil millones de pesos en tres años. Además, ha implementado un “blindaje tecnológico” con arcos de seguridad y cámaras de vigilancia, y ha garantizado condiciones de seguridad, gobernabilidad y certeza jurídica para los inversionistas nacionales e internacionales.

“Oaxaca está preparada para ser el centro logístico del comercio mundial”, afirmó el gobernador Salomón Jara