SCJN reliza precisión sobre la integración de las ponencias

SCJN

Ante la circulación de información en la que se afirma que la integración de las ponencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuentan con una gran número de “asesores”, la institución precisó cómo se integran los equipos técnicos de trabajo.

La SCJN destacó que cada ministra y ministro cuenta con un equipo técnico de trabajo conocido como ponencia, cuya función es contribuir al desarrollo de la función jurisdiccional del Alto Tribunal; éstas se integran por distintos niveles jerárquicos como mandos superiores, mandos medios y personal operativo. Además de secretarios, coordinadores de ponencia, secretarios de estudio y cuenta, secretarios de cuenta adjuntos, secretarios auxiliares, así como auxiliares de acuerdos y profesionales operativos.

Se precisó que cada servidor público que integra estos puestos, tiene funciones y responsabilidades claramente definidas para atender con eficiencia y profesionalismo el trabajo jurisdiccional pues les corresponde analizar expedientes, elaborar proyectos de resolución, dictaminar los proyectos formulados por otras ponencias, formular opiniones e informes, al igual que realizar investigaciones jurídicas que dan sustento a temas complejos.

El órgano apuntó que el personal técnico altamente calificado representa el 65.4 por ciento del equipo de trabajo de cada ponencia, mientras que el 34.6 por ciento restante corresponde a personal que desempeña funciones de apoyo técnico, administrativo y operativo que implementan procesos administrativos, proyectos institucionales y tareas de soporte necesarias para el buen desarrollo de la función jurisdiccional.

En razón de lo anterior, la Suprema Corte afirma que es inexacto referirse al personal de las ponencias como “asesores”, pues son integradas por personas servidoras públicas que desempeñan diversas y variadas funciones.