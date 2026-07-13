Sheinbaum afirma que el gobierno no sabía que la CNDH publicaría la recomendación sobre el caso Ayotzinapa

Presidenta Claudia Sheinbaum (Moisés Pablo Nava)

En respuesta a la publicación de la recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa, en el que se exonera al Ejército por presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, realizará una revisión exhaustiva del documento para poder presentar una opinión sobre la visión del gobierno.

Ante el cuestionamiento de que si la CNDH sigue siendo una institución autónoma al realizar un posicionamiento que se aleja de las investigaciones hechas con anterioridad, Sheinbaum afirmó que el gobierno no participó de ninguna manera en la realización del documento, señaló que su administración tenía conocimiento de que se estaba trabajando en el mismo pero no sabían que sería publicado la semana pasada.

Aunque, en sintonía, señaló que esto no quiere decir que el gobierno pudiera estar de acuerdo o no en partes del informe o en su visión completa, algo que se dará a conocer en el análisis de la Secretaría de Gobernación.

La mandataria evitó expresamente emitir alguna opinión sobre la participación del Ejército como institución en el caso hasta que se publiquen las investigaciones que realiza la FGR y que en primer lugar serán presentadas a los padres de las víctimas, sin embargo recordó que hay elementos del organismo que están detenidos y bajo proceso por su relación con el caso.

Resaltó que lo más importante del caso es avanzar en saber qué pasó, la verdad, la justicia y saber dónde están los jóvenes desaparecidos.