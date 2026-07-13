Simulacro de Seguridad Militar: ¿A qué hora será y cuáles serán la vialidades afectadas en Guadalajara este 13 de julio?

Simulacro de Seguridad Militar Elementos de seguridad de la Guardia Nacional estarán trabajando este lunes 13 de julio para realizar ejercicios de preparación ante situaciones de 'narcobloqueos'. (José Betanzos Zárate )

El Gobierno de Guadalajara y el Gabinete de Seguridad Nacional informaron este fin de que semana que estarán realizando un trabajo de simulacro de bloqueos en vías terrestres de comunicación en diferentes puntos de la Zona Metropolitana de la capital de Jalisco. Esto significa que habrá zonas que no podrán transitarse durante la realización de estos trabajos.

¿Qué es el Simulacro de Seguridad Militar de este lunes 13 de julio?

El Simulacro de Seguridad Militar que se realiza este lunes 13 de julio de 2026 en diversos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara es un ejercicio operativo coordinado por la Quinta Región Militar (SEDENA) y el Gabinete de Seguridad del Estado de Jalisco, con la participación de corporaciones policiales municipales, estatales, Guardia Nacional y personal de Protección Civil

Consiste en la simulación de bloqueos de vías terrestres de comunicación en puntos carreteros estratégicos para evaluar y fortalecer la capacidad de respuesta, coordinación y despliegue conjunto de las autoridades de los tres niveles de gobierno ante posibles contingencias de seguridad.

¿Qué zonas estarán bloqueadas este lunes 13 de julio por el Simulacro de Seguridad Militar?

De acuerdo con lo informado oficialmente por el Gobierno de Guadalajara, los siguientes puntos estarán bloqueados a partir de las 13:00 horas de este lunes 13 de julio

Carretera Zacatecas

Carretera Saltillo

Carretera Lagos de Moreno

Carretera La Barca

Carretera Chapala

Carretera Colima

Carretera Vallarta

Llaman a mantener la calma y no caer en noticias falsas

Las autoridades oficiales han enfatizado que no representa ningún riesgo real para la ciudadanía, por lo que se pide mantener la calma, informarse solo a través de canales oficiales y no difundir información no verificada