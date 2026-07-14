EAP CDMX e ISAP inauguran foro de gobernanza para fortalecer el servicio público en Sonora

Gobernanza metropolitana

Con el objetivo de analizar los principales desafíos que enfrenta la administración pública contemporánea y promover soluciones orientadas al fortalecimiento institucional, la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México (EAP CDMX), en colaboración con el Instituto Sonorense de Administración Pública (ISAP) inauguraron el Foro Virtual “Gobernanza Metropolitana y Regional: Retos de Profesionalización y Justicia Social”.

Durante el acto inaugural, la Mtra. Valentina Lloret Sandoval, directora general de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, señaló el objetivo es dar atención a los desafíos de las zonas metropolitanas que requieren instituciones sólidas y personas servidoras públicas altamente capacitadas.

Destacó que este foro constituye un espacio de intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre la Ciudad de México y el Estado de Sonora, para fortalecer las capacidades institucionales y al diseño de políticas públicas que atienden las necesidades de la ciudadanía.

El Dr. Manuel Canto Chac, profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, impartió la ponencia “Repensar lo público: de la burocracia tradicional a la gobernanza”, durante la cual trato temas relacionados a la necesidad de construir administraciones públicas más abiertas, colaborativas y con mayores capacidades.

La Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, a través de este foro, reafirma uno de sus principales objetivos, abrir espacios para el análisis, la generación de conocimiento y el fortalecimiento de las capacidades de servidores públicos.

Como parte de este ciclo de actividades, el foro continuará con las siguientes sesiones virtuales:

20 de julio: Mesa 1. Construcción de Paz y Seguridad Ciudadana.

27 de julio: Mesa 2. Gestión Hídrica y Resiliencia.

3 de agosto: Mesa 3. Participación Ciudadana y Gobernanza Territorial.

10 de agosto: Conferencia Magistral de Clausura.

Todas las sesiones se realizarán a las 18:00 horas (Ciudad de México) y 17:00 horas (Sonora), a través de las plataformas digitales de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.