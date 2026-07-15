AMPI y FOVISSSTE firman convenio para fortalecer el acceso a la vivienda

Este acuerdo establece una agenda permanente de trabajo en conjunto para impulsar la capacitación especializada de los profesionales inmobiliarios

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. (AMPI) y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) firmaron un convenio de colaboración con el propósito de acercar a miles de familias mexicanas a mayores oportunidades para ejercer su derecho a la vivienda, y fortalecer la profesionalización del sector inmobiliario.

Este acuerdo establece una agenda permanente de trabajo en conjunto para impulsar la capacitación especializada de los profesionales inmobiliarios, robustecer la difusión de los distintos esquemas de financiamiento del Fondo de la Vivienda, optimizar los canales de atención para la derechohabiencia y generar espacios de vinculación entre el sector inmobiliario y las instituciones públicas de vivienda.

Entre los principales compromisos destacan:

• Capacitación bimestral para las y los asociados de AMPI sobre los esquemas de financiamiento vigentes del FOVISSSTE.

• Difusión nacional de los programas de crédito a través de la estructura de AMPI en todo el país.

• Atención y canalización de consultas de las personas acreditadas mediante mecanismos institucionales.

• Organización conjunta de foros, congresos y eventos para promover el acceso a la vivienda adecuada.

• Desarrollo de materiales informativos para reforzar la cultura financiera y el conocimiento de los créditos hipotecarios.

• Participación de especialistas certificados por la Entidad de Certificación y Evaluación de AMPI en la actualización de los Estándares de Competencia del FOVISSSTE.

El acuerdo fue suscrito por la presidenta nacional de AMPI, Jenny Althair Rivas Padilla, y la vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, quienes coincidieron en que esta alianza representa un paso estratégico para que la derechohabiebcia cuente con información confiable, acompañamiento profesional y mejores herramientas para acceder a un patrimonio.

La titular de AMPI, Jenny Althair Rivas Padilla, afirmó que el convenio refleja el compromiso de la Asociación por construir un mercado inmobiliario más profesional, transparente y cercano a las necesidades de las familias mexicanas.

“En AMPI creemos que una vivienda no comienza con la firma de una escritura, sino con información clara, asesoría profesional y acompañamiento responsable. Este convenio con el FOVISSSTE representa un paso decisivo para acercar esos elementos a miles de familias mexicanas y fortalecer la confianza en el mercado inmobiliario.”

“Hoy estamos aquí para lograr el sueño de muchas familias de las y los trabajadores; no solamente se trata de acercar la información y promoción de los esquemas de financiamiento, sino de sumar esfuerzos con las y los asesores certificados, y eso significaría aumentar en un 62% esa posibilidad, y el gran beneficio de que haya una atención profesional, cercana, con trato digno y transparente a la derechohabiencia”.

Destacó que el Fondo de la Vivienda atraviesa una reestructura para devolverle su vocación social y humana, por lo que la colaboración con actores estratégicos resulta fundamental para consolidar esta nueva etapa institucional.