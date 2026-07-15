México, EU y España, con los mayores focos rojos por extracción ilegal del agua en el mundo

El robo de agua, uno de los problemas que se agrava cada día

Huachicvol hídrico — A la crisis hídrica que enfrentan varios países con sequías extremas en el mundo derivado de la sobreexplotación de mantos acuíferos, extracción desproporcionada de agua de lagos, ríos y pozos, se ha sumado un factor que agrava este problema y es el robo del vital líquido o huachicol de agua por parte de grupos criminales que han encontrado en este ilícito un fructífero negocio, que no sólo les permite controlar zonas agrícolas, industriales y urbanas urgidas del agua mediante extorsiones para revenderla. Reportes de la organización Nature Sustainability, Interpol, ONU y Greenpeace destacan que entre los países clasificados con focos rojos por este delito se encuentran, México, Estados Unidos, España, Australia, India, Pakistán y Sudáfrica.

Un reporte de enero pasado del Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU-INWEH), revela que con base en una auditoría global sobre el uso del agua en el mundo los resultados son desalentadores, con el 75 por ciento de la población del planeta que vive en países donde el agua escasea por sequías o es insegura debido a la contaminación.

El informe refiere que más de la mitad de los grandes lagos del planeta se están secando, a lo que se suma que 2,000 millones de personas habitan en zonas que se hunden por la sobreexplotación de aguas subterráneas.

Asimismo, destaca el estudio que en cinco décadas, se han perdido humedales equivalentes a toda la superficie de la Unión Europea, y con base en este contexto se suma la extracción clandestina de pozos, lagos y ríos por grupos criminales y cárteles que buscan sacar provecho de esta ilícita actividad.

En el caso de México el robo de agua se ha agudizado en los últimos ocho años a pesar de la vigilancia y operativos para frenar este ilícito, por lo que desde que inició la actual administración federal en octubre de 2024, se estableció como una de las prioridades responder contra este delito.

Autoridades en México realizan operativos para frenar este delito

MÉXICO

Una radiografía del Gabinete de Seguridad, que se apoya en datos y denuncias presentadas ante las fiscalías de los estados y de la propia Conagua, destaca que cárteles de la droga han asumido controles regionales para tratar de acaparar el vital líquido y revenderlo.

En el occidente del país, capos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras han tratado de monopolizar el acceso al agua en regiones agrícolas de Jalisco y Michoacán, estados claves donde hay denuncias de extorsión a productores de aguacate y limón.

Además, han tratado de controlar pozos y desviar caudales de ríos hacia huertas ilegales o cobrando “cuotas de riego” obligatorias a los agricultores legítimos bajo amenaza de secuestrarlos o dañar a sus familias.

En el norte y costa sur del país, la Familia Michoacana ha intervenido zonas donde al gua es necesaria, como en el sur del Edomex y en Tierra Caliente de Guerrero, donde operan redes de distribución clandestinas a gran escala, donde células criminales obligan a lugareños y a propietarios de negocios a comprarles agua exclusivamente a ellos a través de sus propias pipas.

REGIONES

En el centro del país como Guanajuato e Hidalgo, opera el Cártel de Santa Rosa de Lima y células de grupos criminales locales que han echado mano de las mismas rutas logísticas y redes de corrupción utilizadas para el robo de combustible para ahora extraer y comercializar agua en zonas industriales y urbanas con alta escasez del vital líquido.

Tomas clandestinas y pozos ilegales son utilizados para revender el vital líquido

Una de las regiones donde más se observa este robo del agua es en el norte del país, principalmente en Chihuahua, Coahuila y Sonora, donde los cárteles de Sinaloa y de Juárez han buscado explotar y controlar pozos agrícolas y la manipulación de compuertas en distritos de riego.

Uno de los operativos denominado Estrategia Nacional de Inspección, llevó a la revisión de más de 536 mil expedientes de uso del agua, y se encontró que en 980 casos se realizaba extracción ilegal del líquido, pozos sin registro, títulos de propiedad duplicados o falsificados, por lo que al proceder a la clausura de algunos predio y empresas se recuperaron 4,000 millones de metros cúbicos de agua que habían sido acaparados por particulares, empresas y exfuncionarios que la revendían a altos costos través de pipas.

Otra movilización de las fuerzas federales y estatales que asestó un duro golpe a grupos criminales es el Operación Caudal que se desplegó en 48 municipios del Estado de México y que arrojó la clausura de 51 pozos clandestinos, la desactivación de 138 tomas ilegales y el aseguramiento de 322 pipas utilizadas para la distribución ilícita del vital líquido, así como la desarticulación de sindicatos locales que encabezaban las operaciones de este delito.

USOS

De acuerdo con el INEGI, los usos destinados al agua en México son 76 por ciento para la agricultura, 14 por ciento abastecimiento público urbano, 5 por ciento para la industria y 5 por ciento para generación de energía eléctrica.

La sequía complica la situación en regiones donde grupos criminales han controlado tomas de agua (ONU)

En la misma línea, el Banco Mundial refiere que en México la disponibilidad promedio anual per cápita pasó de 10 mil metros cúbicos (m3) en 1960 a 4 mil en 2012, y se estima que para el año 2030 esta disponibilidad al vital líquido descienda debajo de los 3 mil m3 por habitante al año, debido a que los acuíferos se encuentran en riesgo de sobreexplotación y al robo con tomas clandestinas en al menos 16 estados del país.

INTERNACIONAL

A nivel internacional, reportes de Interpol y Greenpeace resaltan que grupos criminales han encontrado en la extracción ilegal del vital líquido una mina de oro, ya que sacan provecho particular y reventa en comunidades a quienes obligan a comprarles exclusivamente, siendo los países con las mayores alarmas encendidas España, Australia, India, Pakistán y Sudáfrica.

En España, reportes de la Policía Nacional e Interpol refieren que el robo de agua se concentra en la extracción y uso masivo de pozos ilegales, así como desvíos no autorizados del líquido en regiones agrícolas clave, afectando severamente a reservas naturales como el Parque de Doñana, el Mar Menor y Las Tablas de Daimiel.

Otra nación que acapara reflectores es Estados Unidos, donde de acuerdo con reportes del Departamento de Justicia (DOJ) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), existen registros de tomas clandestinas de hidrantes y manipulación de medidores para irrigar extensas zonas de cultivo y plantaciones de cannabis, especialmente en zonas de alta sequía como California. Otras entidades detectadas con extracción ilegal del líquido son Texas, Oregón, Washington, Georgia y Nevada, entre otras.

Sudáfrica, India y Pakistán, donde la crisis hídrica se agrava

En Australia, autoridades reportan graves problemas de robo de agua en la Cuenca Murray-Darling y que atraviesa varios estados como Nueva Gales del Sur, Queensland y Australia Meridional, entre otras regiones agrícolas.

India y Pakistán son otras dos naciones que además de enfrentar problemas por contaminación del agua, se enfrentan al robo del vital líquido mediante el bombeo ilegal de acuíferos subterráneos y la alteración de canales de riego. En India las zonas afectadas son Nueva Delhi, las zonas agrícolas de Karnataka, poblaciones urbanas de Maharashtra y en Madhya Pradesh, entre otras.

En la lista de naciones con focos rojos también figuran Sudáfrica e Irán, donde la escasez extrema y las fallas en la dirección de gobierno han detonado un incremento crítico de conexiones clandestinas urbanas y agrícolas en los últimos años.

La Crónica de Hoy 2026