Sheinbaum habla de la neutralidad del Canal de Panamá con José Raúl Mulino: ¿Quién puede pasar por esta zona?

Neutralidad del Canal de Panamá | Por qué es un tema clave entre México y Panamá (Mario Jasso)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó durante su conferencia matutina que en la reunión que con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, uno de los temas centrales será la neutralidad del Canal de Panamá, un principio que garantiza el libre tránsito de embarcaciones de todas las naciones sin discriminación.

La mandataria explicó que, además de asuntos económicos y culturales, Panamá ha solicitado a diversos países respaldar la neutralidad de la vía interoceánica, postura con la que México coincidió.

“Hay varios temas que estamos interesados ambos en tratar, desde asuntos económicos y culturales, hasta un tema que ellos están solicitando a todos los países del mundo: la neutralidad del canal, con la que nosotros estamos totalmente de acuerdo”, declaró Sheinbaum.

¿Qué significa la neutralidad del Canal de Panamá?

Es un principio establecido para garantizar que esta ruta marítima permanezca abierta, segura y accesible para los buques de todas las naciones, tanto en tiempos de paz como de guerra. Esto significa que ningún país puede ser discriminado por su bandera, origen o situación política al momento de utilizar la vía.

El objetivo es asegurar que el canal funcione como una ruta internacional al servicio del comercio mundial, evitando bloqueos o restricciones por motivos políticos o militares, siempre que las embarcaciones cumplan con las normas de tránsito y seguridad establecidas por la Autoridad del Canal de Panamá.

¿Quién puede hacer uso del Canal de Panamá?

En términos generales, cualquier embarcación comercial, militar o de pasajeros de cualquier país puede transitar por el Canal de Panamá, siempre que cumpla con los requisitos técnicos, de seguridad y el pago de los peajes correspondientes.

Entre los principales usuarios de esta vía se encuentran:

Buques portacontenedores.

Petroleros y buques de gas natural licuado.

Graneleros.

Cruceros turísticos.

Buques militares de distintas naciones.

Actualmente, el canal permite el tránsito de 38 embarcaciones diarias a través de sus esclusas. La demanda ha aumentado en los últimos meses debido a las afectaciones en otras rutas estratégicas, como el Canal de Suez, derivadas del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Además, la administración del Canal de Panamá informó recientemente que no prevé imponer restricciones al tránsito de buques durante el resto de 2026, incluso si el fenómeno de El Niño provoca una nueva temporada de sequía en el país.

Su construcción transformó el comercio marítimo mundial al reducir de forma significativa los tiempos y costos de navegación, evitando que los barcos tengan que rodear Sudamérica por el Cabo de Hornos. Actualmente, sigue siendo una de las rutas comerciales más importantes del mundo y una pieza clave para el transporte internacional de mercancías.