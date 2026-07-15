Autoridades investigan ataque armado que dejó herida a alcaldesa de Tecate y causó la muerte de su esposo

María Quijada, alcaldesa de Tecate (x)

Las autoridades de México informaron este miércoles que están investigando el ataque armado que sufrió el martes una regidora del municipio de Tecate, Baja California, lo que causó la muerte de su esposo y provocó heridas a ella misma y a una menor de edad.

El Gabinete de Seguridad indicó en un comunicado que están trabajando para esclarecer este suceso, que ocurrió mientras la familia de la política, María Quijada, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), circulaba en un vehículo por un barrio de Tecate.

Según la información disponible, las tres personas sufrieron un ataque con armas de fuego por unos delincuentes que, por el momento, no han sido identificados.

El marido de Quijada, Jesús Pereida, murió en el lugar de los hechos, mientras que la regidora y la hija de la pareja fueron trasladados a un hospital de Estados Unidos para su “atención médica especializada”.

Ambas víctimas han sido declaradas como “fuera de peligro”, pero permanecen bajo atención sanitaria, según las autoridades.

En cuanto al móvil y los responsables del crimen, las fuerzas de seguridad localizaron un vehículo con “características coincidentes” con el que utilizaron los agresores, el cual fue encontrado incendiado a tres kilómetros del lugar de los hechos.

Asimismo, las autoridades realizan investigaciones y están tratando de obtener las videograbaciones disponibles para identificar a los autores de la agresión, añadió el Gabinete de Seguridad, que garantizó que “no habrá impunidad” en este caso.