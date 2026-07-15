INE debe fortalecer mecanismos de voto desde el extranjero para las elecciones de 2026-2027

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Uuc-kib Espadas Ancona, consideró que el organismo electoral debe fortalecer los mecanismos que permitan a las y los mexicanos residentes en el extranjero ejercer su derecho al voto de manera más sencilla y efectiva durante el Proceso Electoral Local 2026-2027.

Al participar en la conferencia magistral “¿Quiénes Somos Todos? Nación, Ciudadanía y los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero”, organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, el consejero señaló que es necesario revisar la estrategia institucional para mejorar la participación de los connacionales que viven fuera del país.

Espadas Ancona explicó que la autoridad electoral debe analizar los resultados obtenidos en procesos anteriores y diseñar acciones que respondan a la realidad de las y los mexicanos que desean participar en las elecciones desde el extranjero.

Recordó que durante el Proceso Electoral Federal de 2024 votaron alrededor de 169 mil personas residentes fuera del país, principalmente desde Estados Unidos. Sin embargo, señaló que esta cifra representa una participación reducida si se considera que aproximadamente dos millones de mexicanos inscritos en el Padrón Electoral viven en ese país.

El consejero indicó que estos datos muestran la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación, especialmente para quienes mantienen interés en los asuntos públicos de México y desean ejercer su derecho al sufragio.

Durante su intervención destacó que el voto por internet ha demostrado ser una herramienta eficaz para facilitar la participación de los connacionales, ya que les permite emitir su voto sin necesidad de trasladarse a consulados u otros centros de votación.

Por ello, consideró que esta modalidad debe seguir fortaleciéndose para garantizar que un mayor número de mexicanos en el extranjero pueda participar en los procesos electorales.

Espadas Ancona señaló que el objetivo no debe centrarse únicamente en convencer a quienes han decidido no participar, sino en ofrecer mejores condiciones a las personas que sí desean votar y enfrentan obstáculos para hacerlo.

Asimismo, planteó que el INE debe analizar las diferencias existentes entre las comunidades mexicanas establecidas en distintos países, ya que el nivel de participación electoral y el interés por la política nacional no son iguales en todos los lugares.

Indicó que, de acuerdo con la experiencia de los procesos anteriores, las personas mexicanas que viven fuera de Estados Unidos muestran, en algunos casos, un mayor interés por participar en las elecciones de México.

El consejero también reflexionó sobre la relación entre la residencia y el ejercicio de los derechos políticos, al señalar que quienes viven en un territorio son quienes enfrentan directamente las consecuencias de las decisiones de sus gobiernos.

No obstante, reconoció la importancia de mantener abierto el debate sobre el voto extraterritorial y la necesidad de garantizar que las y los mexicanos residentes fuera del país puedan seguir participando en la vida democrática nacional.

La conferencia también contó con la participación de la profesora de la Universidad de Virginia, Paulina Ochoa Espejo, así como de la consejera Melissa Amezcua Yépiz, presidenta de la Comisión de Implementación y Seguimiento del Voto de los Jaliscienses en el Extranjero del IEPC.