Somos México arropa a Julián LeBarón para buscar la gubernatura de Chihuahua

La organización política Somos México anunció que respaldará al activista como aspirante a la gubernatura de Chihuahua. Durante una conferencia de prensa, sus dirigentes señalaron que el proyecto busca abrir espacios a ciudadanos que no necesariamente militan en un partido político y que desean participar en la vida pública.

El presidente nacional de Somos México, Juan Manuel López Cortés, explicó que desde hace varias semanas mantuvieron conversaciones con LeBarón y otros defensores de derechos humanos para construir un proyecto común. Indicó que el activista buscará la candidatura cuando lo permitan los tiempos establecidos por la legislación electoral.

El dirigente aseguró que la decisión representa uno de los principales objetivos con los que nació la organización, al considerar que no debe convertirse en un partido reservado para sus dirigentes, sino en una plataforma donde los ciudadanos tengan la posibilidad de representar a la sociedad.

López Cortés afirmó que ninguno de los dirigentes nacionales buscará una candidatura, ya que el propósito de la organización es impulsar perfiles ciudadanos. También sostuvo que esperan que esta sea la primera de muchas postulaciones de personas provenientes de la sociedad civil.

Durante su intervención, Julián LeBarón agradeció el respaldo recibido y afirmó que aceptó participar porque considera que Chihuahua enfrenta una situación complicada en materia de seguridad, justicia e impunidad. Julián señaló que el principal objetivo de un gobierno debe ser proteger la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos. Sin embargo, opinó que muchas instituciones se han alejado de esa misión y han perdido la confianza de la población.

LeBarón aseguró que su proyecto no pertenece a una sola persona, sino a los más de cuatro millones de habitantes de Chihuahua. Explicó que la fuerza para transformar al estado deberá surgir de la participación de la sociedad y no únicamente de los partidos políticos. También destacó que buscará construir un gobierno cercano a la ciudadanía y recuperar la confianza de los habitantes mediante el trabajo y la transparencia.

Uno de los temas centrales de su mensaje fue la seguridad. El aspirante señaló que Chihuahua enfrenta desde hace años altos niveles de violencia y consideró que la división política no ayuda a resolver los problemas del estado.

Afirmó que la reconciliación y la unidad social serán fundamentales para enfrentar la inseguridad y fortalecer las instituciones públicas.

Durante la conferencia, LeBarón reveló que ha recibido amenazas de muerte debido a su intención de competir por la gubernatura. Explicó que incluso su familia fue advertida mediante mensajes para que abandonara el proyecto político. Pese a ello, aseguró que no desistirá de su aspiración y que continuará adelante porque considera que la lucha busca proteger a las familias chihuahuenses. El aspirante además informó que actualmente cuenta con medidas de seguridad proporcionadas por la Guardia Nacional debido al riesgo que enfrenta.

Respecto a la situación económica del estado, LeBarón recordó que Chihuahua mantiene una importante relación comercial con Estados Unidos y destacó que cualquier afectación al comercio internacional impacta directamente en la economía de la entidad. Por ello, consideró necesario fortalecer las relaciones comerciales y buscar condiciones que permitan mantener el crecimiento económico del estado.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, también habló sobre las víctimas de violencia y desaparición. Recordó que durante varios años ha acompañado distintos movimientos ciudadanos y colectivos que buscan justicia para las familias afectadas por la inseguridad. Indicó que continuará apoyando estas causas y sostuvo que las víctimas deben ocupar un lugar prioritario en las políticas públicas.

En materia electoral, LeBarón aseguró que respetará en todo momento la legislación vigente y evitó presentar propuestas específicas al señalar que todavía no inicia formalmente el proceso para las campañas. Explicó que la Constitución permite a cualquier ciudadano expresar sus aspiraciones políticas, siempre que no se incurra en actos anticipados de campaña como la colocación de espectaculares, la pinta de bardas o el uso indebido de recursos económicos.

Por su parte, dirigentes de Somos México reiteraron que la incorporación de Julián LeBarón no estuvo condicionada a una afiliación inmediata al partido. Subrayaron que el activista conservará su carácter de ciudadano independiente y que la organización pretende abrir sus puertas a perfiles provenientes de distintos sectores sociales.

En ese sentido, afirmaron que la intención es construir una plataforma política donde los ciudadanos tengan un papel central en la toma de decisiones y en la selección de candidatos.

Finalmente, los representantes de Somos México señalaron que la organización continuará invitando a otros ciudadanos interesados en participar en política bajo un modelo que, dijeron, prioriza la participación social sobre los intereses de las dirigencias partidistas.

Julián LeBarón como aspirante a la candidatura al gobierno de Chihuahua inicia una nueva etapa en su trayectoria pública con la intención de buscar la candidatura al gobierno de Chihuahua, mientras la organización sostiene que su proyecto busca convertirse en una alternativa ciudadana para las próximas elecciones.